Жительница Тулы оставила томичек без отдыха в Латинской Америке и денег

34-летняя жительница Тулы, представившись директором турфирмы, продала туры на новогодние праздники двум томичкам. Но поездка так и не состоялась. По сообщению прокуратуры Томской области, женщина обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, в период с августа по октябрь 2019 года обвиняемая, представившись директором туристического агентства, которым в действительности не являлась, заключила от имени этого агентства договор с двумя томичками на приобретение туристических путевок в одну из стран Латинской Америки на новогодние праздники. Впоследствии она сообщила потерпевшим, что поездка не состоится по независящим от нее техническим причинам, а полученные денежные средства потратила на личные нужды.



Общая сумма ущерба составила более 140 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска. Максимальная мера наказания по статье ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) до пяти лет лишения свободы.





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