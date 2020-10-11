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11 октября,
2020
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Жительница Тулы оставила томичек без отдыха в Латинской Америке и денег

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

34-летняя жительница Тулы, представившись директором турфирмы, продала туры на новогодние праздники двум томичкам. Но поездка так и не состоялась. По сообщению прокуратуры Томской области, женщина обвиняется в мошенничестве. 

Жительница Тулы оставила томичек без отдыха в Латинской Америке и денег

По версии следствия, в период с августа по октябрь 2019 года обвиняемая, представившись директором туристического агентства, которым в действительности не являлась, заключила от имени этого агентства договор с двумя томичками на приобретение туристических путевок в одну из стран Латинской Америки на новогодние праздники. Впоследствии она сообщила потерпевшим, что поездка не состоится по независящим от нее техническим причинам, а полученные денежные средства потратила на личные нужды.


Общая сумма ущерба составила более 140 тысяч рублей. 


Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска. Максимальная мера наказания по статье ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) до пяти лет лишения свободы. 


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