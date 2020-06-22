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22 июня,
2020
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Жительница Томской области выиграла в лотерею автомобиль

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Жительница Томской области Светлана Двойцова в 1307-м тираже «Русского лото» выиграла автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей.

Жительница Томской области выиграла в лотерею автомобиль

Победительница участвует в лотереях на протяжении пяти лет. В почтовом отделении она всегда покупает два билета: себе и супругу.


«Продавец сказала, что мне обязательно повезет, — рассказывает женщина. — У меня не получилось посмотреть программу по телевизору, поэтому результаты розыгрыша проверила на сайте «Столото». Я не могла поверить своим глазам. Чувствую себя счастливой до сих пор».


Выигрыш Светлана Двойцова оформила деньгами, чтобы купить новый телевизор и компьютер. Также часть денег она подарит детям, которых у женщины пять.


Сама Светлана Двойцова сейчас на пенсии. Вся семья любит ходить на рыбалку, а Светлана Ивановна готовит родным рыбные блюда.

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