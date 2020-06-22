Жительница Томской области выиграла в лотерею автомобиль

Победительница участвует в лотереях на протяжении пяти лет. В почтовом отделении она всегда покупает два билета: себе и супругу.





«Продавец сказала, что мне обязательно повезет, — рассказывает женщина. — У меня не получилось посмотреть программу по телевизору, поэтому результаты розыгрыша проверила на сайте «Столото». Я не могла поверить своим глазам. Чувствую себя счастливой до сих пор».





Выигрыш Светлана Двойцова оформила деньгами, чтобы купить новый телевизор и компьютер. Также часть денег она подарит детям, которых у женщины пять.





Сама Светлана Двойцова сейчас на пенсии. Вся семья любит ходить на рыбалку, а Светлана Ивановна готовит родным рыбные блюда.