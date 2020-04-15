Жительница Томска предложила РТС пораньше отключить отопление

«В связи с эпидемией коронавируса и стесненными финансовыми условиями у жителей Томска просим руководство РТС раньше закончить отопительный сезон, — рассказала ТВ2 Наталья Шулихова. — К тому же в городе ожидается теплая погода и на улице относительно тепло. Основная масса людей уже отключила батареи или выветривает тепло через форточку. За что мы будем платить? А ведь они по закону не отключат до 10 мая. Ведь есть же форс-мажорные обстоятельства, так давайте передвинем сроки отключения. Счета за отопление большие, а для меня как для предпринимателя еще больше. Я плачу за отопление нежилого помещения. Где взять деньги на оплату, если весь бизнес закрыт, никто не работает? Коммунальные платежи нам никто не отменил».





Ранее сообщалось, что мэрия Томска порекомендовала УК и ТСЖ провести регулировку подачи теплоносителя в обслуживаемый жилой фонд. Это позволит создать благоприятный микроклимат в квартирах и сэкономить на оплате за тепло, считают в мэрии.