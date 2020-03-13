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13 марта,
2020
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Жительница Томска помогла певице Пелагее получить звание заслуженной артистки России

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

На официальной странице в Инстаграме певицы Пелагеи поблагодарили жительницу Томска Алевтину Киселеву за помощь в присвоении звания заслуженной артистки.


Так, томичка Алевтина Киселева в конце октября 2019 года создала петицию на портале Change.org, единственным требованием которой было присвоение Пелагее звания заслуженной артистки РФ. Петиция была адресована бывшему министру культуры Владимиру Мединскому.

Жительница Томска помогла певице Пелагее получить звание заслуженной артистки России

«Друзья, это приятная новость, с которой мы спешим с вами поделиться! Указом Президента России от 11 марта 2020 года нашей с вами Пелагеюшке присвоено звание заслуженной артистки РФ!!! Спасибо Алевтине Киселевой, поклоннице из Томска, за то, что написала куда-то петицию, спасибо всем, кто подписал ее впоследствии, спасибо Министерству культуры за то, что обратили на это внимание!» — говорится в сообщении в Инстаграме.

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Друзья, это приятная новость, с которой мы спешим с вами поделиться! Указом Президента России от 11 марта 2020 года нашей с вами Пелагеюшке присвоено Звание Заслуженной Артистки РФ!!! Спасибо Алевтине Киселевой, поклоннице из Томска за то что написала куда-то петицию, спасибо всем, кто подписал ее впоследствии, спасибо Министерству Культуры за то что обратили на это внимание! Необыкновенные чудеса происходят с Полей всю ее творческую жизнь, это одно из самых необыкновенных. Но - произошедшее! Поздравляем Полечку, ее маму Свету, ее бабушку Люсю, ее доченьку Тасю - они теперь все заслуженные))) И вас, конечно, - всех кто причастен, кому небезразлична сама Пелагея и ее творчество! Урррра!!! #пелагея #пелагеятелегина #пелагеяханова #пелагеявернулась #заслуженныйартист #заслуженнаяартистка #спасибовсем❤️

Публикация от Пелагея (@pelageya_insta)

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