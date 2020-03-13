Жительница Томска помогла певице Пелагее получить звание заслуженной артистки России

На официальной странице в Инстаграме певицы Пелагеи поблагодарили жительницу Томска Алевтину Киселеву за помощь в присвоении звания заслуженной артистки.
Так, томичка Алевтина Киселева в конце октября 2019 года создала петицию на портале Change.org, единственным требованием которой было присвоение Пелагее звания заслуженной артистки РФ. Петиция была адресована бывшему министру культуры Владимиру Мединскому.
«Друзья, это приятная новость, с которой мы спешим с вами поделиться! Указом Президента России от 11 марта 2020 года нашей с вами Пелагеюшке присвоено звание заслуженной артистки РФ!!! Спасибо Алевтине Киселевой, поклоннице из Томска, за то, что написала куда-то петицию, спасибо всем, кто подписал ее впоследствии, спасибо Министерству культуры за то, что обратили на это внимание!» — говорится в сообщении в Инстаграме.