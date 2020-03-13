Жительница Томска помогла певице Пелагее получить звание заслуженной артистки России

«Друзья, это приятная новость, с которой мы спешим с вами поделиться! Указом Президента России от 11 марта 2020 года нашей с вами Пелагеюшке присвоено звание заслуженной артистки РФ!!! Спасибо Алевтине Киселевой, поклоннице из Томска, за то, что написала куда-то петицию, спасибо всем, кто подписал ее впоследствии, спасибо Министерству культуры за то, что обратили на это внимание!» — говорится в сообщении в Инстаграме.