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29 января,
2020
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Новости

Жительница Сибири поборется за звание «Последнего героя»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Новый сезон шоу «Последний герой» с ведущей Яной Трояновой стартует 8 февраля на ТВ3. Одной из участниц станет сибирячка Наталья Филиппова.

Жительница Сибири поборется за звание «Последнего героя»

По словам Натальи, решение об участии в сезоне она приняла спонтанно, хотя шоу смотрела давно.


«Каждый человек думает, что он прекрасно знает, на что способен, а на что нет. А на самом деле это не так! Проект меня этим и привлекает, что дает возможность понять, кто ты и что из себя представляешь. Потому, что в обычной, комфортной жизни какие-то качества человека могут дремать. И ты даже не подозреваешь, сколько сил у тебя еще есть в запасе, и каков твой потенциал», — комментирует Наталья Филиппова.


«Последний герой» — российская версия популярного во всём мире формата, также известного под названием Expedition Robinson («Экспедиция Робинзон») и Survivor («Выживший»).  В России шоу впервые появилось на экранах в 2001 году на Первом канале, его ведущим был Сергей Бодров-младший. В 2019 году шоу «Последний герой» было перезапущено на канале ТВ-3 и по итогам сезона отмечено премией ТЭФИ как лучшее реалити-шоу.


В новом сезоне звездам будет противостоять команда обычных зрителей, отобранных по итогам всероссийского кастинга из 4 тысяч претендентов. Две команды по восемь человек в каждой отправятся на необитаемые острова на Филиппинах. На протяжении 39 дней участники программы будут выживать, добывать себе еду и избавляться от самых слабых или, наоборот, опасных соплеменников в борьбе за звание последнего героя.


В звездную команду войдут актрисы Елена Проклова, Наталья Бардо и Лукерья Ильяшенко, двукратный олимпийский чемпион по бобслею и армрестлингу Алексей Воевода, участница Comedy Woman Надежда Ангарская, автоблогер и организатор движения стритрейсеров «Смотра.ру» Давидыч (Эрик Китуашвили), танцор и хореограф Евгений Папунаишвили, рэпер Птаха (Давид Нуриев). 

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