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16 апреля,
2021
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Жительница Томской области, желая заработать на инвестициях, отдала мошенникам около 2,5 миллиона рублей

ТВ2
ТВ2
34 минуты назад

В дежурную часть полиции обратилась жительница Каргасокского района и сообщила, что пострадала от действий мошенников и лишилась своих денег. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Жительница Томской области, желая заработать на инвестициях, отдала мошенникам около 2,5 миллиона рублей

«По предварительным данным, потерпевшая в одной из социальных сетей обнаружила объявление, рекламирующее услуги инвестиционной платформы, в сети интернет, перейдя по ссылке, женщина зарегистрировалась на торговой площадке. Спустя время на сотовый телефон потерпевшей поступил звонок, неизвестный мужчина представился сотрудником сайта и предложил помочь закончить процедуру регистрации, а так же посоветовал специальное программное обеспечение для компьютера, которое необходимо было срочно установить», — говорится в сообщении.


После этого с ней связался персональный менеджер, который рассказал, какую сумму и на какие счета переводить. Это он аргументировал тем, что женщина уже активно участвует в торгах и уже получает прибыль, однако, что бы ее увеличить необходимо заключать сделки на большие суммы.


Спустя месяц «участия в торгах» женщина захотела вывести, заработанные деньги с сайта, однако все ее попытки не увенчались успехом, тогда и стало понятно, что томичка имела дело с мошенниками. Ущерб от действий мошенников составил около 2 500 000 рублей.

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