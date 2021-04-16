Жительница Томской области, желая заработать на инвестициях, отдала мошенникам около 2,5 миллиона рублей

В дежурную часть полиции обратилась жительница Каргасокского района и сообщила, что пострадала от действий мошенников и лишилась своих денег. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По предварительным данным, потерпевшая в одной из социальных сетей обнаружила объявление, рекламирующее услуги инвестиционной платформы, в сети интернет, перейдя по ссылке, женщина зарегистрировалась на торговой площадке. Спустя время на сотовый телефон потерпевшей поступил звонок, неизвестный мужчина представился сотрудником сайта и предложил помочь закончить процедуру регистрации, а так же посоветовал специальное программное обеспечение для компьютера, которое необходимо было срочно установить», — говорится в сообщении.





После этого с ней связался персональный менеджер, который рассказал, какую сумму и на какие счета переводить. Это он аргументировал тем, что женщина уже активно участвует в торгах и уже получает прибыль, однако, что бы ее увеличить необходимо заключать сделки на большие суммы.





Спустя месяц «участия в торгах» женщина захотела вывести, заработанные деньги с сайта, однако все ее попытки не увенчались успехом, тогда и стало понятно, что томичка имела дело с мошенниками. Ущерб от действий мошенников составил около 2 500 000 рублей.