Жительница Колпашевского района получила 12 лет за то, что заморила голодом сына

31-летняя жительница села Тогур признана виновной в жестоком обращении и убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью, сообщает пресс-служба Томского областного суда. Имя подсудимой не называется, в карточке дела на сайте суда информация об этом скрыта. Свою вину женщина признала уже в декабре 2019 года, рассказав, что ребенок, имевший физиологическую патологию, стал для нее обузой. В суде она заявила, что собиралась объяснить смерть сына его врожденным заболеванием.





Согласно приговору, следствие доказало вину подсудимой в преступлениях по двум статьям: 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) и 105, часть 2, п.п. «в, д» (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).





По данным суда, женщина с сентября по декабрь 2018 года лишала своего новорожденного сына еды и воды, а также не выполняла рекомендации врачей по его лечению и обследованию после выписки из больницы, в результате чего ребенок умер. Подсудимая также не допускала к ребенку медсестру, проводившую патронаж