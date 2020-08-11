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11 августа,
2020
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Жительница Колпашевского района получила 12 лет за то, что заморила голодом сына

ТВ2
ТВ2
48 минут назад

31-летняя жительница села Тогур признана виновной в жестоком обращении и убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью, сообщает пресс-служба Томского областного суда. Имя подсудимой не называется, в карточке дела на сайте суда информация об этом скрыта. Свою вину женщина признала уже в декабре 2019 года, рассказав, что ребенок, имевший физиологическую патологию, стал для нее обузой. В суде она заявила, что собиралась объяснить смерть сына его врожденным заболеванием. 


Согласно приговору, следствие доказало вину подсудимой в преступлениях по двум статьям: 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) и 105, часть 2, п.п. «в, д» (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). 


По данным суда, женщина с сентября по декабрь 2018 года лишала своего новорожденного сына еды и воды, а также не выполняла рекомендации врачей по его лечению и обследованию после выписки из больницы, в результате чего ребенок умер. Подсудимая также не допускала к ребенку медсестру, проводившую патронаж 

«Вследствие длительного нахождения ребенка в неподвижном положении и недостаточной гигиены кожных покровов у него образовались пролежни на волосистой части головы и в области крестца в виде язвенных дефектов кожи. Кроме того, в период с сентября по декабрь 2018 года обвиняемая, не желая ухаживать за сыном, решила совершить его убийство. Для этого она сначала существенно сократила его рацион, а впоследствии полностью прекратила кормление», — сообщала областная прокуратура.

По данным следствия, на момент рождения ребенка женщина уже была лишена родительских прав в отношении двоих старших сыновей, еще четверо детей жили с ней. 


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