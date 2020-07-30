Жители Зонального просят заасфальтировать дорогу до Позднеево

Жители микрорайона Красивый пруд, который находится в поселке Зональная Станция, просят заасфальтировать дорогу до деревни Позднеево. Также они настаивают на том, чтобы на участке АГЗС — Позднеево ограничили скорость движения, установили освещение и сделали пешеходные зоны.

«На данный момент данный участок не заасфальтирован, имеет глинисто-гравийное покрытие очень низкого качества. Пыль от проезжающих автомобилей стоит на сотни метров во все стороны. То есть в безветренную погоду практически весь мкр. Красивый пруд погружен в пыльный туман. Этим дышат проживающие здесь в большом количестве дети. Пыль осаживается на окна домов, на насаждения, овощи, ягоды в огороде. Люди переезжают жить в пригород в поисках более чистой экологической среды, а по факту получают риск развития астматических заболеваний», — пишут жители.

«Семьи, которые имеют деток, ведут их в садик или школьников на дополнительные занятия, должны добираться только исключительно на своем транспорте, но не у всех есть эта возможность. Добираться по ней абсолютно небезопасно, особенно в темное время суток. Разумеется, нет никакой обочины, дорога неровная, а в дождь и осенне-зимний период она проходима только в резиновых сапогах», — подчеркивается в обращении.

В обращении жителей отмечается, что на участке нет освещения и пешеходных зон.

Обладминистрация в ответ на обращения жителей отмечает, что гравийная дорога поддерживается в нормативном состоянии.





«Чтобы выполнить асфальтобетонное покрытие, необходимо порядка 60 млн рублей. Примерно такая же сумма выделяется на благоустройство всех дорог в Томском районе», — говорится в ответе обладминистрации, полученном жителями микрорайона.





Власти Томского района отмечают, что они планируют установку дорожных знаков. Также разрабатывается сметная документация по обустройству тротуара вдоль дороги и барьерных ограждений.