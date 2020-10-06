Жители Зеленых горок просят вернуть круговое движение на перекрестке Клюева — Энтузиастов

Круговое движение ввели в начале августа . В ГИБДД и в мэрии Томска рассчитывали, что это улучшит транспортную доступность микрорайона. Однако после изменений на пробки стали жаловаться жители Иркутского тракта, мкр. Солнечный и другие. В итоге накануне в мэрии объявили о возврате к прежней схеме движения.

«Просим вернуть круговое движение на перекрестке улиц Осенняя-Клюева-Энтузиастов либо поставить светофор для регулирования движения на этом перекрестке. Организация движения по кольцу значительно улучшила транспортную доступность микрорайона Зеленые горки. В утренние часы пик стало возможным выехать из микрорайона без ожидания в пробке, в вечерние часы пик пробка проезжается за 10 минут», — говорится в тексте петиции.





Там отмечается, что в микрорайоне нет поликлиники, многие жители возят детей в сады в другие районы, но при этом в две школы района возят детей с других точек города.





«Транспортная доступность района и так ограничена в силу его географического расположения, а в утреннее и вечернее время на выезд и заезд в микрорайон тратится очень много времени, которое можно было бы провести с пользой. Вместо этого мы стоим и ждем, когда автомобили, следующие через перекресток транзитом, наконец, проедут. Два месяца экспериментальной схемы движения показали, что в районе можно обойтись без пробок, все жители Зеленых горок, наконец, стали свободно проезжать данный перекресток, верните, пожалуйста, нам этот вариант», — сообщается в петиции.





На момент написания новости петицию подписали почти 200 человек.





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