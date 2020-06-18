Жители Южных Ворот жалуются на отключение горячей воды до конца августа

Жители района Южные Ворота недовольны отключением горячей воды до 27 августа. Они планируют направить коллективное обращение в прокуратуру, департамент ЖКХ, Роспотребнадзор и главе региона.





В письме отмечается, что согласно санитарным нормам срок отключения горячей воды не должен превышать 14 суток.





«В настоящее время в Томской области действует режим повышенной готовности. <...> Отключение ГВС на срок более 14 суток противоречит законодательству, позиции губернатора Томской области, а также ставит в опасность здоровье и жизнь жителей микрорайона Южные ворота», — говорится в тексте.





Жители просят провести проверку по факту длительного отключения.





В свою очередь, в компании «ТомскРТС» поясняют, что это плановый ремонт, а работы проводятся по графику.





«Реконструкция тепломагистрали №5 выполняется в соответствии с утвержденной программой ремонтов. В ходе работ компания выполнит замену участка общей протяженностью 900 метров в двухтрубном исполнении и увеличит диаметр трубопровода с 500 мм до 800 мм с целью увеличения пропускной способности участка. В соответствие с утвержденным графиком реконструкция проводится в срок с 27 мая до 27 августа», — пояснили ТВ2 в «ТомскРТС».





В пресс-службе добавили, что реконструкция позволит расширить возможности для подключения дополнительной нагрузки в активно развивающемся районе города.





По информации мэрии в Томске с начала кампании в ремонт вывели 308 км тепломагистралей. В ходе проведения гидравлических испытаний ресурсоснабжающие компании выявили 670 дефектов, более 400 из них уже устранены. Подача горячей воды возобновлена в 377 многоквартирных домах Томска.