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27 июня,
2020
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Жители Южных Ворот направили больше 300 жалоб на отключение горячей воды до августа

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Больше 300 обращений с жалобами на отключение горячей воды до конца августа направили жители Южных Ворот в надзорные органы. В настоящий момент региональный департамент ЖКХ и прокуратура Томской области проводят проверку.

Реконструкция тепломагистрали № 5, которая подает горячую воду в часть микрорайона Степановка и Южные Ворота, началась в конце мая. По словам жителей, изначально им сказали, что работы завершатся в середине июня, но затем срок отключения горячей воды продлили до 27 августа.  В компании «ТомскРТС» поясняли, что это плановый ремонт, а работы проводятся по графику.

Накануне замгубернатора Евгений Паршуто провел штаб в Южных Воротах. В ходе совещания он отметил, что проблема с отсутствием горячей воды находится у него на контроле.


«Компании «ТомскРТС» дано поручение максимально приложить усилия по ускорению ремонтных работ (без снижения качества работ), чтобы быстрее подать ГВС в ЮВ», — пишут жильцы.


Департамент ЖКХ и прокуратура проводят проверку по нарушению требований законодательства. Управляющей компании выдано предостережение. 


В отношении «ТомскРТС» возбуждено административное производство по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Согласно тексту статьи, должностному лицу грозит штраф от 500 до 1000 рублей, юридическому — от 5 пяти до 10 тысяч рублей.


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