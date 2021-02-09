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09 февраля,
2021
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Жители Улан-Удэ смывают в унитазы кирпичи и пистолеты

ТВ2
ТВ2
4 минуты назад

Комитет городского хозяйства Улан-Удэ обвинил жителей города в том, что они виноваты в 99% случаев засора канализации. Люди смывают в унитазы полотенца, памперсы, строительный мусор, кирпичи, песок, твердые бытовые отходы и даже пистолеты. Об этом сообщает «Байкал-daily» со ссылкой на  комитете городского хозяйства Улан-Удэ.

Жители Улан-Удэ смывают в унитазы кирпичи и пистолеты

За прошедший январь городские коммунальные службы устранили свыше 250 засоров в сетях канализации.

«Между тем, некоторые жильцы сознательно используют канализацию как разновидность мусоропровода. Когда в канализационный стояк попадают не предназначенные для него предметы, все это не только провоцирует засор, но также приводит к затоплению фекалиями технического подвала дома, а порой и квартир, расположенных па первом этаже», — приводит портал слова чиновников.


В комитете попросили уважать труд специалистов канализационного хозяйства и напомнили, что «система канализации — не самоочищающаяся система, это нужно помнить».

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