Жители Улан-Удэ смывают в унитазы кирпичи и пистолеты

Комитет городского хозяйства Улан-Удэ обвинил жителей города в том, что они виноваты в 99% случаев засора канализации. Люди смывают в унитазы полотенца, памперсы, строительный мусор, кирпичи, песок, твердые бытовые отходы и даже пистолеты. Об этом сообщает «Байкал-daily» со ссылкой на комитете городского хозяйства Улан-Удэ.

За прошедший январь городские коммунальные службы устранили свыше 250 засоров в сетях канализации.



«Между тем, некоторые жильцы сознательно используют канализацию как разновидность мусоропровода. Когда в канализационный стояк попадают не предназначенные для него предметы, все это не только провоцирует засор, но также приводит к затоплению фекалиями технического подвала дома, а порой и квартир, расположенных па первом этаже», — приводит портал слова чиновников.





В комитете попросили уважать труд специалистов канализационного хозяйства и напомнили, что «система канализации — не самоочищающаяся система, это нужно помнить».