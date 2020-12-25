Жители Томской области заплатили более одного миллиарда рублей имущественных налогов

По данным УФНС России по Томской области, из 1,8 млрд рублей имущественных налогов, начисленных физическим лицам за 2019 год, своевременно уплачено 1,156 млрд рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.





Со 2 декабря не заплатившим налог за землю, транспорт и недвижимость томичам начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки.





Напомним, что ранее более 300 миллионов рублей вернули жители Томской области после перерасчета налога на имущество, исходя из его кадастровой стоимости. Оказалось, что 300 тысяч собственников недвижимости имеют такое право, и на начало июня 2020 года немногим более половины из них воспользовались возможностью вернуть деньги.





Проверить наличие задолженности и погасить ее можно онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» либо на портале Госуслуги, сообщает УФНС.





Другой способ дистанционного погашения задолженности — через уникальные идентификаторы начислений (УИН) по каждому из налогов. По УИН можно оплатить налоги с помощью электронного сервиса «Уплата имущественных налогов и НДФЛ по индексу документа».





Также можно воспользоваться сервисом «Уплата имущественных налогов и НДФЛ Единым налоговым платежом», направив на свой авансовый кошелек определенную сумму. Недоимка и пени будут автоматически списаны налоговой службой, а оставшиеся деньги пойдут в счет будущих платежей.





Кроме того, по-прежнему работают операционные залы инспекций и отделов МФЦ, где можно не только узнать размер своей задолженности и получить квитанцию для оплаты, но и взять реквизиты доступа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Прием ведется по предварительной записи.



