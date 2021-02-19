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19 февраля,
2021
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Жители Томской области за прошлый год открыли в два раза больше инвестиционных счетов

ТВ2
ТВ2
1 час назад

По данным Московской биржи, жители Томской области открыли больше 29 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов. Их количество за 2020 год выросло в два раза, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Жители Томской области за прошлый год открыли в два раза больше инвестиционных счетов

С этим показателем Томская область в тройке сибирских регионов по максимальной доле жителей, имеющих ИИС. На январь 2021 года в Томской области эта доля составила 3%.


В ЦБ отметили, что у этих счетов несколько преимуществ. Они не только дают возможность получить доход от вложений, но и право на получение налоговых льгот. Имея такой счет, ежегодно можно получить налоговый вычет в размере 13% от внесенной за отчетный год суммы (не более 400 тысяч рублей), либо оформить единоразовый вычет за весь срок владения счетом, который позволит не платить НДФЛ с инвестиционного дохода. Эти бонусы доступны тем владельцам, чей счет открыт не меньше трех лет.


 «Прежде чем открыть ИИС потенциальный инвестор должен помнить, что при инвестициях, в отличие от банковского вклада, доходность не гарантирована, а внесенные средства не застрахованы государством», — говорит замуправляющего томским отделением Банка России Татьяна Толкмит.


Отметим, ИИС открывается через брокера или доверительного управляющего. Прежде чем обращаться за подобными услугами, в ЦБ советуют проверить у специалиста наличие лицензии на ведение инвестиционной деятельности. Это можно сделать через сайт ЦБ в справочнике финансовых организаций.

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