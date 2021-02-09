Жители Томской области в 2020 году реже занимали деньги в ломбардах

К такому выводу пришли аналитики томского отделения Центробанка. По их данным, количество займов, по сравнению с предыдущим годом, сократилось на 19%.





С января по сентябрь 2020 года жители Томской области оформили в официально зарегистрированных ломбардах (их 29 в регионе) более 60 тысяч договоров займа на сумму 374 млн рублей. Объем выданных средств при этом, отметили аналитики, по сравнению с тем же периодом прошлого года, уменьшился на 6%, а количество займов — на 19%.





«Услуги ломбардов в некоторых жизненных ситуациях удобны. Например, они могут выручить, когда срочно понадобилась небольшая сумма денег, а времени на оформление кредита в банке нет. По закону ломбард вправе только выдавать займы под залог имущества и хранить его. Нередко под видом комиссионных магазинов действуют нелегальные ломбарды и незаконно выдают займы гражданам. Чтобы избежать неприятных контактов с такими злоумышленниками, всегда проверяйте легальность организации на сайте Банка России или в мобильном приложении ЦБ-онлайн», — говорит управляющий томским отделением Банка Елена Петроченко.





В ЦБ отмечают, что с января 2021 года в России действуют новые правила законной работы ломбардов на рынке финансовых услуг. Теперь владельцы ломбардов и те, кто только собирается открыть такую организацию, обязаны подавать заявление и документы в Банк России, чтобы получить статус ломбарда. Банк России вправе не включить организацию в государственный реестр.





Ранее реестр ломбардов формировался на основе Единого государственного реестра юридических лиц. К этому дню в Томской области зарегистрированы 29 ломбардов.