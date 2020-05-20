Жители Томской области собирают голоса в защиту озера Круглое в поселке Самусь

Жители поселка Самусь просят поддержать их инициативу по спасению озера Круглое. На сайте Change.org они создали петицию в Городскую думу Северска о сохранении озерной системы, известной под названием Семиозерье, в которую входит и озеро Круглое.





«Каждый год мы приезжаем на это озеро, это самое восхитительное место, где уютно и красиво для детей и взрослых. Но озеро мельчает и загрязняется! Пожалуйста, обратите внимание что происходит, если мы не поддержим петицию, то в конце концов озеро останется только на фото», — пишет создатель петиции Яна Корнакова.