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20 мая,
2020
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Новости

Жители Томской области собирают голоса в защиту озера Круглое в поселке Самусь

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Жители поселка Самусь просят поддержать их инициативу по спасению озера Круглое. На сайте Change.org они создали петицию в Городскую думу Северска о сохранении озерной системы, известной под названием Семиозерье, в которую входит и озеро Круглое. 


«Каждый год мы приезжаем на это озеро, это самое восхитительное место, где уютно и красиво для детей и взрослых. Но озеро мельчает и загрязняется! Пожалуйста, обратите внимание что происходит, если мы не поддержим петицию, то в конце концов озеро останется только на фото», — пишет создатель петиции Яна Корнакова.

Озеро Круглое
Озеро Круглое

«Более 6 лет я проживаю в Самуськах и наблюдаю ситуацию с обмелением комплекса озер в поселке. Озера питаются из системы болот. Есть версия, что причина в дороге, которую проложили от нефтеперекачки в селе Орловка и до поворота на село Петропавловка. Возможно, дорога отрезала часть болот, питающих озерную систему. Уже примерно четыре года не наблюдается водосброса. Протоки не чистят. Озера в Самуси всегда были одними из самых чистых в области. Эти озера важная экологическая система области и сейчас ее история под угрозой,» — рассказал житель поселка, журналист Сергей Мальцев.

В июле прошлого года обладминистрация сообщала, что в рамках нацпроекта «Экология» в Томской области восстановят восемь водоемов, в том числе и озера в поселке Самусь. «Первые мероприятия по восстановлению уникальных водных объектов пройдут в регионе в ближайшие месяцы,— сообщала администрация региона прошлым летом. — Непосредственный этап расчистки водоемов был запланирован на 2021-2023 годы. Участниками экологических акций, реализуемых в рамках проекта, в течение пяти лет должны были стать 12 тысяч волонтеров.

Подписать петицию в защиту озер поселка Самусь можно здесь.

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