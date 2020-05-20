Жители Томской области собирают голоса в защиту озера Круглое в поселке Самусь

Жители поселка Самусь просят поддержать их инициативу по спасению озера Круглое. На сайте Change.org они создали петицию в Городскую думу Северска о сохранении озерной системы, известной под названием Семиозерье, в которую входит и озеро Круглое.
«Каждый год мы приезжаем на это озеро, это самое восхитительное место, где уютно и красиво для детей и взрослых. Но озеро мельчает и загрязняется! Пожалуйста, обратите внимание что происходит, если мы не поддержим петицию, то в конце концов озеро останется только на фото», — пишет создатель петиции Яна Корнакова.
«Более 6 лет я проживаю в Самуськах и наблюдаю ситуацию с обмелением комплекса озер в поселке. Озера питаются из системы болот. Есть версия, что причина в дороге, которую проложили от нефтеперекачки в селе Орловка и до поворота на село Петропавловка. Возможно, дорога отрезала часть болот, питающих озерную систему. Уже примерно четыре года не наблюдается водосброса. Протоки не чистят. Озера в Самуси всегда были одними из самых чистых в области. Эти озера важная экологическая система области и сейчас ее история под угрозой,» — рассказал житель поселка, журналист Сергей Мальцев.
В июле прошлого года обладминистрация сообщала, что в рамках нацпроекта «Экология» в Томской области восстановят восемь водоемов, в том числе и озера в поселке Самусь. «Первые мероприятия по восстановлению уникальных водных объектов пройдут в регионе в ближайшие месяцы,— сообщала администрация региона прошлым летом. — Непосредственный этап расчистки водоемов был запланирован на 2021-2023 годы. Участниками экологических акций, реализуемых в рамках проекта, в течение пяти лет должны были стать 12 тысяч волонтеров.
Подписать петицию в защиту озер поселка Самусь можно здесь.