Жители Томской области, лечащиеся на дому, начали получать бесплатные лекарства

«На прошлой неделе мы начали тестировать процесс передачи лекарств с рядом поликлиник Томска. С этой недели все медицинские организации области работают по разработанной логистике», – прокомментировала заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопросам Наталия Метелева.

500 жителей Томской области, лечащиеся на дому, получили бесплатные лекарства с доставкой на дом. В Томскую область уже поставлено более 60 тысяч упаковок лекарственных препаратов, закупка препаратов продолжается.

Бесплатные лекарственные препараты назначаются пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 с признаками заболевания, а также пациентам с подозрением на пневмонию, которые получают медицинскую помощь амбулаторно, то есть лечатся на дому под наблюдением врача. Также бесплатные препараты предназначены пациентам, выписанным из стационара на долечивание.







Лекарственные препараты врачи назначают согласно рекомендациям Минздрава России, в зависимости от степени тяжести заболевания. По показаниям врача для пациентов назначаются противовирусные лекарства, а при необходимости – антибиотики. Также пациенту могут быть выписаны жаропонижающие препараты, антикоагулянты, препятствующие образованию тромбов и гормональные препараты.





После осмотра пациента врачом назначенная схема лекарственных препаратов вносится в электронный реестр, по которому сотрудники областного аптечного склада собирают пакеты для передачи лекарств на дом волонтерами.





Напомним, на закупку лекарств из федерального бюджета Томской области выделено 40,6 млн рублей.