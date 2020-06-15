Жители Томского района жалуются на плохой вывоз мусора

Жители Томского района жалуются на задержку вывоза мусора и плохое содержание контейнерных площадок в пригородах областного центра и Томском районе. Подобные жалобы поступили от жителей сел и поселков Зоркальцево, Поросино, Кисловка, Халдеево, Дзержинское, Зональная станция, Нижний склад, Тимирязевское и других населенных пунктов.

«Так, жители деревни Борики пожаловались, что у них неделю не вывозили мусор. Когда же наконец увезли, то прихватили крышки, которые селяне сами соорудили на баки – чтобы отходы не растаскивали бродячие собаки. В Зоркальцево сразу в нескольких местах баки забиты битком, мусор всюду и вместе со зловонными запахами разлетается по всей округе. Владельцы земельных участков, расположенных рядом с контейнерами, постоянно собирают мусор на своих огородах, а селяне — в соседнем кедраче, на детских площадках, но аллее, которую высадили жители села вместе со школьниками в прошлом году. Вдобавок начиная с апреля дачники привозят со своих участков мусор и складируют его прямо у контейнерных площадок, на обочине дорог. Из-за того, что площадки не оформлены должным образом, ветер раздувает весь хлам, пакеты, бутылки и бумагу по всей округе. И такая ситуация не только в Зоркальцевском сельском поселении», — рассказала член регионального штаба ОНФ Екатерина Радионова.





При этом, если раньше вывозила мусор и убирала контейнерные площадки одна организация, то теперь контейнерные площадки принадлежат собственникам земли, ТСЖ, управляющей компании или муниципалитету, а региональный оператор только вывозит мусор.





Также по-прежнему во многих населенных пунктах не хватает мусорных баков и оборудованных контейнерных площадок.





По данным регоператора, менее 50% жителей и владельцев домов в этих населенных пунктах заключили договор на вывоз ТКО, остальные договоров не имеют, и соответственно, за услугу не платят. Долг жителей села Тимирязевское перед регоператором с июля 2019 года составляет 2 млн рублей, жители села Дзержинское накопили задолженность 900 тыс. рублей, Зональной станции – 800 тыс. рублей, деревни Лоскутово — 700 тыс. рублей, села Моряковский Затон — 600 тыс. рублей.





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