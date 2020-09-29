Жители томского поселка жалуются на грязную воду, плохие дороги и отсутствие фонарей
Жители микрорайона «Красная горка» в Корнилово, что находится в 14 км от Томска, жалуются на отсутствие дорог, фонарей и плохое водоснабжение.
В марте 2020 года жители написали обращение на имя замгубернатора Анатолия Рожкова (текст письма находится в редакции ТВ2). В письме они потребовали отстранить главу Корнилово Геннадия Логвинова за «неисполнение своих обязанностей» и решить проблемы с дорогами, уличным освещением и водой. После этого состоялась встреча с Анатолием Рожковым, жители потребовали внести в план бюджета на следующий год деньги на асфальтирование улиц. Никаких изменений не последовало.
Местные решили самостоятельно обслуживать дороги и стали отсыпать их щебнем и битым кирпичом. Четверо жителей даже составили смету на асфальтирование дорог, общая стоимость работ составила 47 млн рублей.
«Проблемы не решались. На все один ответ — «денег нет», — говорит житель «Красной горки» Владимир Иконников. — Развитие Корнилово остановилось. Трава не скашивается, дороги не грейдируются, обочин нет. Зимой трудно разъехаться двум автомобилям, снег сталкивать некуда. Мы хотим жить в цивилизованном поселении».
Глава Корнилово Геннадий Логвинов рассказал ТВ2, что о проблемах жителей «Красной горки» ему известно, он в плановом порядке занимается решением вопросов и считает, что строительство дорог в микрорайоне за 47 млн — это неподъемная сумма для района.
«В год на обслуживание 70 км внутрипоселковых дорог в Корнилово выделяется 1 млн 625 тысяч рублей, — говорит глава поселения Геннадий Логвинов. — На ремонт дорог выделяется 928 тысяч. К сожалению, для строительства асфальтированных дорог этих денег недостаточно. Ведь многие жители микрорайона сами скидываются деньгами и покупают щебень для дороги. Администрация района этот щебень разравнивает».
На совете поселения решили, что пока дороги в Корнилово будут ремонтировать в старой части поселка. В этом году за 3,5 млн рублей отремонтировали дорогу на улице Молодежная. В следующем году будут ремонтировать дорогу на улице Пролетарской.
— Почему выделяется такой бюджет на дороги и освещение?
— Томский район каждый год устанавливает бюджет. С каждым годом бюджет сокращается. В 2017 году бюджет Корнилово составлял 25 млн, в 2018 — 24, сейчас если будет 19-20 млн, и то хорошо.
Также жители микрорайона жалуются на состояние воды. По словам жителя Владимира Иконникова, вода в водопроводе не соответствует нормам. «Фильтры для очистки воды я меняю каждые две недели, барабан в стиральной машине желтый, приходится ездить в Томск за водой», — добавил Иконников.
Качество воды такое, что на эту воду смотреть страшно, не то что в пищу употреблять, — отмечают жители. — Сантехника приходит в негодность после года эксплуатации.
Проблемы с водой в новых микрорайонах в Корнилово связаны со старым Межениновским водозабором.
«В прошлые годы постоянно рвало трубы, — отмечает глава района. — Сейчас удалось отремонтировать коммуникации. Как только рвет трубу, происходит гидроудар, поэтому в дома жителей идет вода с грязью. Конечно, мы издевались над людьми, но сейчас эти прорывы прекратились. Мы используем артезианскую воду, в ней присутствует высокое содержание железа и марганца. Мы прорабатываем этот вопрос и хотим поставить очистные сооружения на Межениновском водозаборе. Цена вопроса — 20 млн рублей».
Глава поселения Геннадий Логвинов уверен, что со временем новые микрорайоны в Корнилово будут полностью благоустроены. Он рассказал, что жители микрорайонов «Красная горка», «Зеленая долина», «Барсучья гора» еще не платили налог на имущество, деньги в администрацию Корнилово поступят только в 2021 году, а требования у самих жителей «высокие».
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