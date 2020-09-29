Жители томского поселка жалуются на грязную воду, плохие дороги и отсутствие фонарей

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Жители микрорайона «Красная горка» в Корнилово, что находится в 14 км от Томска, жалуются на отсутствие дорог, фонарей и плохое водоснабжение.

Фото: Владимир Иконников

В марте 2020 года жители написали обращение на имя замгубернатора Анатолия Рожкова (текст письма находится в редакции ТВ2). В письме они потребовали отстранить главу Корнилово Геннадия Логвинова за «неисполнение своих обязанностей» и решить проблемы с дорогами, уличным освещением и водой. После этого состоялась встреча с Анатолием Рожковым, жители потребовали внести в план бюджета на следующий год деньги на асфальтирование улиц. Никаких изменений не последовало.

Фото: Владимир Иконников

Местные решили самостоятельно обслуживать дороги и стали отсыпать их щебнем и битым кирпичом. Четверо жителей даже составили смету на асфальтирование дорог, общая стоимость работ составила 47 млн рублей.

Фото: Владимир Иконников

«Проблемы не решались. На все один ответ — «денег нет», — говорит житель «Красной горки» Владимир Иконников. — Развитие Корнилово остановилось. Трава не скашивается, дороги не грейдируются, обочин нет. Зимой трудно разъехаться двум автомобилям, снег сталкивать некуда. Мы хотим жить в цивилизованном поселении».

Фото: Владимир Иконников

Глава Корнилово Геннадий Логвинов рассказал ТВ2, что о проблемах жителей «Красной горки» ему известно, он в плановом порядке занимается решением вопросов и считает, что строительство дорог в микрорайоне за 47 млн — это неподъемная сумма для района.

«В год на обслуживание 70 км внутрипоселковых дорог в Корнилово выделяется 1 млн 625 тысяч рублей, — говорит глава поселения Геннадий Логвинов. — На ремонт дорог выделяется 928 тысяч. К сожалению, для строительства асфальтированных дорог этих денег недостаточно. Ведь многие жители микрорайона сами скидываются деньгами и покупают щебень для дороги. Администрация района этот щебень разравнивает».

На совете поселения решили, что пока дороги в Корнилово будут ремонтировать в старой части поселка. В этом году за 3,5 млн рублей отремонтировали дорогу на улице Молодежная. В следующем году будут ремонтировать дорогу на улице Пролетарской.

Конечно, по 131 федеральному закону заниматься освещением, дорогами и водоснабжением должна администрация поселения. Но денег на все не хватает, — отмечает Логвинов. — Только на электроэнергию уличного освещения выделяют 750 тысяч рублей в год, а на работы по установке фонарей в бюджете заложено 100 тысяч. На эти деньги особо не разбежишься, наши финансы ограничены. Мы стараемся встречаться с людьми и договариваться. Местные жители покупают энергоэкономичные светильники для фонарей, а мы проводим линии передачи и занимаемся их установкой.

Фото: Владимир Иконников

— Почему выделяется такой бюджет на дороги и освещение?

— Томский район каждый год устанавливает бюджет. С каждым годом бюджет сокращается. В 2017 году бюджет Корнилово составлял 25 млн, в 2018 — 24, сейчас если будет 19-20 млн, и то хорошо.

Фото: Владимир Иконников

Также жители микрорайона жалуются на состояние воды. По словам жителя Владимира Иконникова, вода в водопроводе не соответствует нормам. «Фильтры для очистки воды я меняю каждые две недели, барабан в стиральной машине желтый, приходится ездить в Томск за водой», — добавил Иконников.

Качество воды такое, что на эту воду смотреть страшно, не то что в пищу употреблять, — отмечают жители. — Сантехника приходит в негодность после года эксплуатации.

Фото: Владимир Иконников