Жители томского поселка Спутник продолжают жаловаться на грязную воду из крана

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Периодически в разных домах и квартирах жителей поселка Спутник из крана начинает бежать мутная, иногда и маслянистая жидкость. Об этом своем телеграм-канале написал депутат городской думы Максим Забелин.



В воскресенье и.о. мэра Томска Михаил Ратнер посетил поселок Спутник и обсудил с жителями качество подаваемой в поселок воды. Мэрия обещает вернуть жителям чистую воду и разобраться в проблеме. До устранения причин подачи грязной воды в поселок будут подвозить чистую питьевую воду.

Фото: Максим Забелин

Напомним, 30 декабря поселок Спутник подключили к центральному водоснабжению. В «Томскводоканале» это объяснили тем, что приступили к выполнению инвестпрограммы. Вскоре жители поселка стали жаловаться на то, что из кранов бежит грязная вода, который нельзя пользоваться. Прокуратура анонсировала проверку. Был организован подвоз воды. 9 января все работы были завершены — Спутник подключили к централизованному водоснабжению. В «Томскводоканале» отметили, что внутрипоселковые коммуникации имеют большой процент износа, а промывка данных сетей ранее не производилась.

Как отмечает пресс-служба мэрии, после подключения к центральному водоснабжению качество воды в поселке резко снизилось – при более высоком давлении водопроводные сети поселка погнали в краны людей годами копившийся в них ил.

««Томскводоканал» оперативно промыл подводящие к домам сети, о чем сразу отчитался перед департаментом городского хозяйства актами выполненных работ. А вот промывка внутридомовых водопроводов должна быть осуществлена обслуживающей организацией – УК «Старт». Актов выполнения этих работ руководитель УК предоставить не смог, жители выполнения работ на домах не наблюдали», — пояснили в мэрии.

Департамент городского хозяйства обратится в департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, чтобы проверить управляющую компанию «Старт», допустившей ненормативное содержание внутридомовых систем, что могло стать одной из причин подачи мутной воды.

Я проведу переговоры с руководством ресурсоснабжающей компании по вопросу перерасчета за январь оплаты водоснабжения для жителей поселка. Люди не будут платить за некачественное водоснабжение. Кроме того, городской департамент правового обеспечения по моему поручению окажет юридическую помощь жителям в случае, если понадобится в суде доказывают причиненный материальный ущерб, — отметил Михаил Ратнер.

Фото: Максим Забелин

Оставить заявку на подвоз воды, а также узнать, где в данный момент находится техника, жители Спутника могут по телефону центральной диспетчерской службы ООО «Томскводоканал»: 8 (3822) 90-50-90.

Томичи также могут сообщить о проблемах с водоснабжением в городскую «Оперативно-дежурную службу» по тел. 005.