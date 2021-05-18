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18 мая,
2021
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Новости

Жители томского поселка попросили Рамзана Кадырова отремонтировать их дороги

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Жители микрорайона «Красная горка» в Корнилово написали письмо главе Чечни Рамзану Кадырову, в котором попросили отремонтировать дороги в их селе.

«Мы несколько лет не можем добиться от администрации Томской области и Томского района строительства дорог с твердым покрытием в микрорайоне (улиц). Мы, жители, сами, своими силами и средствами, отсыпали дороги битым кирпичом и щебнем. <...> Мы не просим у Вас денег! Если можете, то помогите нам сдвинуть эту проблему. Мы устали жить в грязи и разбитых дорог. И мы не знаем, куда нам еще обращаться.  <...> Нас просто доводят до крайности. Наш микрорайон является пригородом Томска и, сравнивая его с селами Чеченской республики, не беря в сравнение г. Грозный (это вообще ЕВРОПА), понимаю в какой разрухе мы живем», — говорится в тексте письма (полный текст обращения есть в редакции ТВ2). 

Жители томского поселка попросили Рамзана Кадырова отремонтировать их дороги

Ранее жители Красной горке уже жаловались на состояние дорог в микрорайоне. Была составлена смета на их асфальтирование, общая стоимость работ составила 47 млн рублей. При этом, бюджета Корнилова на 2021 год был принят со следующими параметрами: доходы — 15,1 млн рублей, расходы — 16,7 млн рублей, дефицит — 1,5 млн рублей. На дорожное хозяйство в бюджете было заложено порядка 3, 4 млн рублей. 

Один из инициаторов отправки письма Владимир Иконников рассказал ТВ2, что обращение из Чечни было перенаправлено в администрацию Томского района. После на встречу с жителями микрорайона приезжал глава поселения Владимир Макаров. Макаров рассказал, что администрация готова подготовить проект текущего ремонта на 2022 год.


«Но когда дороги нет, какой проект может быть? У нас дорога просто отсутствует. Поэтому жители от предложения администрации отказались», — сказал Владимир Иконников. 


Он добавил, что готов и дальше писать письма, «хоть Трампу, хоть Обаме», лишь бы дорогу в микрорайоне сделали.

Жители томского поселка попросили Рамзана Кадырова отремонтировать их дороги
Жители томского поселка попросили Рамзана Кадырова отремонтировать их дороги
Жители томского поселка попросили Рамзана Кадырова отремонтировать их дороги
Жители томского поселка попросили Рамзана Кадырова отремонтировать их дороги

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