Жители томского поселка попросили Рамзана Кадырова отремонтировать их дороги

Жители микрорайона «Красная горка» в Корнилово написали письмо главе Чечни Рамзану Кадырову, в котором попросили отремонтировать дороги в их селе.

«Мы несколько лет не можем добиться от администрации Томской области и Томского района строительства дорог с твердым покрытием в микрорайоне (улиц). Мы, жители, сами, своими силами и средствами, отсыпали дороги битым кирпичом и щебнем. <...> Мы не просим у Вас денег! Если можете, то помогите нам сдвинуть эту проблему. Мы устали жить в грязи и разбитых дорог. И мы не знаем, куда нам еще обращаться. <...> Нас просто доводят до крайности. Наш микрорайон является пригородом Томска и, сравнивая его с селами Чеченской республики, не беря в сравнение г. Грозный (это вообще ЕВРОПА), понимаю в какой разрухе мы живем», — говорится в тексте письма (полный текст обращения есть в редакции ТВ2).

Ранее жители Красной горке уже жаловались на состояние дорог в микрорайоне. Была составлена смета на их асфальтирование, общая стоимость работ составила 47 млн рублей. При этом, бюджета Корнилова на 2021 год был принят со следующими параметрами: доходы — 15,1 млн рублей, расходы — 16,7 млн рублей, дефицит — 1,5 млн рублей. На дорожное хозяйство в бюджете было заложено порядка 3, 4 млн рублей.

Один из инициаторов отправки письма Владимир Иконников рассказал ТВ2, что обращение из Чечни было перенаправлено в администрацию Томского района. После на встречу с жителями микрорайона приезжал глава поселения Владимир Макаров. Макаров рассказал, что администрация готова подготовить проект текущего ремонта на 2022 год.





«Но когда дороги нет, какой проект может быть? У нас дорога просто отсутствует. Поэтому жители от предложения администрации отказались», — сказал Владимир Иконников.





Он добавил, что готов и дальше писать письма, «хоть Трампу, хоть Обаме», лишь бы дорогу в микрорайоне сделали.