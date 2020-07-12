Добрые новости
12 июля,
2020
Новости

Жители Томска жалуются на отсутствие льготных лекарств для лечения онкологии

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томские льготники не могут бесплатно получить препарат сегидрин, которые принимается при лечении онкологических заболеваний.

«Не могу получить препарат уже полмесяца. Можно купить платно, но одна упаковка стоит 3-4 тысячи рублей, а на курс нужно две. Купил пока одну упаковку, подожду, может придет», — пожаловался редакции ТВ2 Виктор Стерляжников.

Контракт на поставку сегидрина (гидразина сульфата) департамент здравоохранения Томской области заключил в конце 2019 года с пермской фирмой «Фармлайф». Согласно условиям контракта, в марте «Фармлайф» должна была поставить на Областной аптечный склад 12500 таблеток сегидрина. Это 250 упаковок. Сумма контракта составила 898 тысяч рублей, упаковка обошлась в 3200 рублей.


Лекарства поступили на склад 2 марта. Срок контракта истек 30 июня. Нового конкурса на поставку сегидрина в этом году на сайте Госзакупок редакция ТВ2 не обнаружила. 


В целом, в 2020 году Томская область потратит 1,2 млрд рублей на закупку льготных лекарств.


Читайте также:


Дорогие таблетки. Хватает ли лекарств в Томской области?

В Стрежевом аутоиммунные больные жалуются на недостаток лекарства


Поддержи ТВ2! Мы пишем о том, что действительно важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.