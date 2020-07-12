Жители Томска жалуются на отсутствие льготных лекарств для лечения онкологии

Томские льготники не могут бесплатно получить препарат сегидрин, которые принимается при лечении онкологических заболеваний.

«Не могу получить препарат уже полмесяца. Можно купить платно, но одна упаковка стоит 3-4 тысячи рублей, а на курс нужно две. Купил пока одну упаковку, подожду, может придет», — пожаловался редакции ТВ2 Виктор Стерляжников.

Контракт на поставку сегидрина (гидразина сульфата) департамент здравоохранения Томской области заключил в конце 2019 года с пермской фирмой «Фармлайф». Согласно условиям контракта, в марте «Фармлайф» должна была поставить на Областной аптечный склад 12500 таблеток сегидрина. Это 250 упаковок. Сумма контракта составила 898 тысяч рублей, упаковка обошлась в 3200 рублей.





Лекарства поступили на склад 2 марта. Срок контракта истек 30 июня. Нового конкурса на поставку сегидрина в этом году на сайте Госзакупок редакция ТВ2 не обнаружила.





В целом, в 2020 году Томская область потратит 1,2 млрд рублей на закупку льготных лекарств.





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