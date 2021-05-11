Жители Томска вновь жалуются на вонь в городе
Жители Томска вновь жалуются на неприятный запах в городе.
«В 6.30 утра в районе Спичфабрики опять жутчайшая вонь, хоть святых выноси», «Да, утром лучше не выходить на балкон», «Это массовый тест на корону — чувствуете вы запахи или нет», — пишут томичи в соцсетях.
В последние годы в Томске каждое лето воняет. Россельхознадзор среди источников неприятного запаха называл аграрные предприятия региона,городскую канализацию, незаконные сливы, мусорные свалки. С вонью намеревались покончить и губернатор, и прокуратура.
«Облкомприрода» разработала электронную карту источников запаха в Томске и Томском районе. Сейчас на карте больше 30 объектов, которые вызывают неприятный запах.
«При штатной ситуации, когда ветер преимущественно южного и юго-западного направления, концентрация загрязняющих веществ — сероводорода и аммиака — в черте города практически нигде не превышает значения одного ПДК, — говорила директор ОГБУ «Облкомприрода» Юлия Лунева. — Эти выводы подтверждают и данные постов контроля Томского гидрометцентра. Однако нельзя не учитывать тот факт, что из семи постов сероводород контролирует только один — на ул. Герцена, 68-а, где основную часть загрязнений составляют выхлопные газы автомобилей».
В апреле 2021 года депутат от КПРФ Вера Ганзя, представляющая в ГосДуме, Томскую и Новосибирскую области, разработала и внесла в Госдуму законопроект против зловония в городах. По мнению экспертов, борьбу с вонью осложнял тот факт, что природоохранное законодательство регулирует только содержание вредных веществ в воздухе, а понятие «запаха» в законе отсутствуют. Законопроект, который предлагает Вера Ганзя, вводит понятия «запах» и «региональный норматив запаха», а также устанавливает полномочия региональной власти по контролю за запахом.
«Такой же законопроект, внесенный ленинградцами, был отклонен по формальным основаниям. Мы учли опыт Питера и внесли свой», — рассказала Вера Ганзя на своей странице с соцсети.
«Предложенные проектом закона изменения могут стать первым шагом в установлении качественно нового уровня контроля за организациями, осуществляющими выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обеспечить конституционное право россиян на благоприятную окружающую среду и способствовать созданию комфортной среды в населенных пунктах, в независимости от их размеров», — цитирует депутата «Парламентская газета».
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