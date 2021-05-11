Жители Томска вновь жалуются на вонь в городе

«В 6.30 утра в районе Спичфабрики опять жутчайшая вонь, хоть святых выноси», «Да, утром лучше не выходить на балкон», «Это массовый тест на корону — чувствуете вы запахи или нет», — пишут томичи в соцсетях.

В последние годы в Томске каждое лето воняет. Россельхознадзор среди источников неприятного запаха называл аграрные предприятия региона,городскую канализацию, незаконные сливы, мусорные свалки. С вонью намеревались покончить и губернатор, и прокуратура.





«Облкомприрода» разработала электронную карту источников запаха в Томске и Томском районе. Сейчас на карте больше 30 объектов, которые вызывают неприятный запах.





«При штатной ситуации, когда ветер преимущественно южного и юго-западного направления, концентрация загрязняющих веществ — сероводорода и аммиака — в черте города практически нигде не превышает значения одного ПДК, — говорила директор ОГБУ «Облкомприрода» Юлия Лунева. — Эти выводы подтверждают и данные постов контроля Томского гидрометцентра. Однако нельзя не учитывать тот факт, что из семи постов сероводород контролирует только один — на ул. Герцена, 68-а, где основную часть загрязнений составляют выхлопные газы автомобилей».