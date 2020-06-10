Добрые новости
10 июня,
2020
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Новости

Жители Томска опасаются, что при ремонте путей на Лебедева используется креозот

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Жалобы на неприятный резкий запах, который ощущается в районе Лебедева, где ремонтируют трамвайные пути, поступают в редакцию ТВ2. Томичи опасаются, что запах идет от креозота.

Жители Томска опасаются, что при ремонте путей на Лебедева используется креозот

Креозот – ядовитая труднорастворимая в воде маслянистая жидкость с сильным запахом, получаемая из древесного и каменноугольного дегтя. Представляет собой смесь фенолов. В СССР креозотом обрабатывали шпалы, однако в конце 90-ых в РЖД отказались от такой технологии, и большинство шпалопропиточных заводов закрылись.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что креозот в Томске при ремонте путей не используется. 


«Укладываются деревянные шпалы, которые обрабатываются специальным средством, чтобы предотвратить их разрушение. Средство безопасно, разрешение на его использование подтверждено паспортом качества», — уточнили ТВ2 в пресс-службе мэрии.

Жители Томска опасаются, что при ремонте путей на Лебедева используется креозот
Жители Томска опасаются, что при ремонте путей на Лебедева используется креозот
Жители Томска опасаются, что при ремонте путей на Лебедева используется креозот
Жители Томска опасаются, что при ремонте путей на Лебедева используется креозот
Жители Томска опасаются, что при ремонте путей на Лебедева используется креозот

Напомним, ремонт трамвайных путей начался в июне. За два месяца бригады должны отремонтировать 1194 метра одиночного пути и переезды на пересечениях улиц Лебедева и Киевской. 


Из-за ремонта до 31 июля не будет курсировать трамвай № 3 «Восточная – пл. Батенькова» и № 5 «пл. Южная – пл. Батенькова». Свободные вагоны перекинут на маршруты №№ 1, 2 и 4. Интервал движения в будин в «часы пик» составит – от 6 до 9 минут, в выходные – от 8 до 11 минут.

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