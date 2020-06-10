Жители Томска опасаются, что при ремонте путей на Лебедева используется креозот

Жалобы на неприятный резкий запах, который ощущается в районе Лебедева, где ремонтируют трамвайные пути, поступают в редакцию ТВ2. Томичи опасаются, что запах идет от креозота.

Креозот – ядовитая труднорастворимая в воде маслянистая жидкость с сильным запахом, получаемая из древесного и каменноугольного дегтя. Представляет собой смесь фенолов. В СССР креозотом обрабатывали шпалы, однако в конце 90-ых в РЖД отказались от такой технологии, и большинство шпалопропиточных заводов закрылись.

«Укладываются деревянные шпалы, которые обрабатываются специальным средством, чтобы предотвратить их разрушение. Средство безопасно, разрешение на его использование подтверждено паспортом качества», — уточнили ТВ2 в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что креозот в Томске при ремонте путей не используется.

Напомним, ремонт трамвайных путей начался в июне. За два месяца бригады должны отремонтировать 1194 метра одиночного пути и переезды на пересечениях улиц Лебедева и Киевской.





Из-за ремонта до 31 июля не будет курсировать трамвай № 3 «Восточная – пл. Батенькова» и № 5 «пл. Южная – пл. Батенькова». Свободные вагоны перекинут на маршруты №№ 1, 2 и 4. Интервал движения в будин в «часы пик» составит – от 6 до 9 минут, в выходные – от 8 до 11 минут.