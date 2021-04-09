Жители Стрежевого просят Путина вернуть прямые выборы мэра города

В 2018 году депутаты Томской области отменили прямые выборы глав районов и почти всех городов в области. Прямые выборы мэра остались только в областном центре, Томске. В остальных городах мэров назначает конкурсная комиссия из списка выбранных кандидатов. Областной депутат от Стрежевого Игорь Чернышев неоднократно поднимал вопрос возвращения прямых выборов. По словам Дягилева, вопрос возвращения прямых выборов мэра Стрежевого обсуждался и в думе города. Из 15 депутатов 12 идею возвращения прямых выборов отвергли.

«Принимать решение об отмене прямых выборов без учета мнения стрежевчан было нельзя. Недопустимо абстрагироваться от мнения людей. Людей, которые доверили нам, депутатам, свои голоса на выборах в прошлом году, элементарно не спросили – быть прямым выборам мэра в Стрежевом или нет! Недавно на страницах одной социальной группы прошло голосование. 76% стрежевчан поддержали проведение прямых выборов градоначальника и всего лишь 24% высказались в пользу его «назначения», — сказал Дягилев.





По его словам, собранные подписи планируют передать президенту России Владимиру Путину.





«Ни местная власть в лице мэрии Стрежевого, ни Дума города в лице большинства от «Единой России», ни тем более региональная власть не слышит мнение стрежевчан, да и, видимо, не хочет слышать! Позиция президента просто и понятна – дословно: «власть, а тем более местная власть не просто должна, а обязана разговаривать с людьми, спрашивать их мнение по насущным вопросам» – конец цитаты. Власть обязана спрашивать у людей их мнение всегда, тем более по такому важному вопросу, как способ выбора главы местного самоуправления, то есть способ выбора мэра Стрежевого», — подчеркнул Дягилев.





В настоящий момент прямые выборы мэра сохранились лишь в нескольких городах России: Якутске, Абакане, Улан-Удэ, Хабаровске, Новосибирске, Анадыре. Кроме того, напрямую руководителей городов определяют жители Москвы и Санкт-Петербурга, которые являются городами федерального значения.









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