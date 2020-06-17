Жители Сибири не одобряют идею введения безусловного дохода

Жители Сибирского федерального округа возглавили список россиян, которые не одобряют идею введения безусловного дохода в России. Помимо Сибири (20%), высокая доля противников безусловного дохода проживает также в Центральном федеральном округе (19%), в Москве и Московской области (18%). Среди самых «одобряющих» фиксированные ежемесячные государственные выплаты — жители Южного (86%) и Северо-Кавказского (79%) федеральных округов. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

Банк «Открытие» 13-15 июня провел опрос, чтобы понять, как россияне относятся к этой идее. Участниками опроса стали 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

80% сибиряков (это выше среднероссийского показателя) намерены найти себе дополнительный источник дохода и подработку после выхода из карантина. И только у 8% жителей СФО уже есть дополнительные источники дохода.





Главными минусами безусловного дохода сибиряки считают слишком большие расходы государства. Опрошенные считают, что для компенсации расходов введут дополнительные налоги (мнение 23% сибирских респондентов). Также у человека снизится стимул работать (33% — самый высокий показатель среди всех российских регионов). Среди опасностей безусловного дохода граждане называли также рост инфляции, угрозу того, что «богатые станут еще богаче».





При этом 52% сибиряков считают, что безусловный доход все же нужен. Среди плюсов называют решение проблемы бедности (42%), возможность создать людям условия для занятия тем, чем они хотят заниматься (36%). Столько же сибиряков полагают, что безусловный базовый доход позволит снизить затраты на здравоохранение (люди получат больше возможностей следить за своим здоровьем), а 33% считают, что это позволит снизить уровень преступности. Кроме того, сибиряки надеются, что это нововведение может увеличить рождаемость, снизить количество самоубийств и прибавит людям уверенность в завтрашнем дне.





При этом жителям сибирских регионов не нужен высокий безусловный доход. 28% согласны на доход на уровне устанавливаемого официального прожиточного минимума. 27% полагают, что сумма таких выплат должна быть в пределах 10-20 тысяч рублей в месяц, 16% находят приемлемой сумму от 20 до 30 тысяч рублей и еще столько же — от 30 до 40 тысяч рублей, 13% — выше 40 тысяч рублей. При этом для счастья и уверенности в себе большинству сибиряков нужен базовый доход не больше 20-30 тысяч рублей в месяц.





Около 70% сибиряков продолжат работать в случае получения базового безусловного дохода. 33% намерены в таком случае сменить работу и заниматься тем, что им нравится. Твердо заявили о намерении не работать и жить исключительно на безусловный доход лишь 3% опрошенных. Еще 8% поставили свое желание работать в зависимость от суммы гарантированного государством безусловного дохода.





Новости компаний