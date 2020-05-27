Жители Шегарского района жалуются на перебои с вывозом мусора

Жители Шегарского района жалуются на переполненные контейнеры, безобразное содержание контейнерных площадок и мини-свалки у баков. По словам жителей, с момента запуска «мусорной реформы» прошло почти полтора года, но работа по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором «САТП № 1412» в районе до сих пор не отлажена.

По словам жителей, контейнерные площадки для сбора ТКО в селе Мельниково напоминают стихийные мини-свалки: переполненные контейнеры, мусор вокруг, бродячие собаки, крысы, антисанитария, зловоние, полчища мух. При этом большинство контейнерных площадок находится неподалеку от жилых домов, различных учреждений.





При этом муниципальные власти выделили 2 млн рублей на покупку 300 мусорных контейнеров. Их должны установить в малых селах Шегарского района, но жители опасаются, что региональный оператор с увеличенным объемом работ не справится.





«Спустя почти полтора года можно сказать, что «мусорная реформа» в Шегарском районе не только не дала положительных результатов, но и ухудшила ситуацию. Жители платят за вывоз мусора в полтора-два раза больше, но никогда еще в Шегарке мусорные площадки не были в таком безобразном состоянии, как сейчас. Кроме того, региональный оператор постоянно допускает несоблюдение графика вывоза ТКО, что приводит к переполнению контейнеров и захламлению площадок для сбора мусора. Претензии со стороны жителей и местных органов власти не помогают», — комментирует член регионального штаба ОНФ, председатель областной фермерской ассоциации «Томская АККОР» Владислав Береснев.