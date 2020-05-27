Жители Шегарского района жалуются на перебои с вывозом мусора
Жители Шегарского района жалуются на переполненные контейнеры, безобразное содержание контейнерных площадок и мини-свалки у баков. По словам жителей, с момента запуска «мусорной реформы» прошло почти полтора года, но работа по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором «САТП № 1412» в районе до сих пор не отлажена.
По словам жителей, контейнерные площадки для сбора ТКО в селе Мельниково напоминают стихийные мини-свалки: переполненные контейнеры, мусор вокруг, бродячие собаки, крысы, антисанитария, зловоние, полчища мух. При этом большинство контейнерных площадок находится неподалеку от жилых домов, различных учреждений.
При этом муниципальные власти выделили 2 млн рублей на покупку 300 мусорных контейнеров. Их должны установить в малых селах Шегарского района, но жители опасаются, что региональный оператор с увеличенным объемом работ не справится.
«Спустя почти полтора года можно сказать, что «мусорная реформа» в Шегарском районе не только не дала положительных результатов, но и ухудшила ситуацию. Жители платят за вывоз мусора в полтора-два раза больше, но никогда еще в Шегарке мусорные площадки не были в таком безобразном состоянии, как сейчас. Кроме того, региональный оператор постоянно допускает несоблюдение графика вывоза ТКО, что приводит к переполнению контейнеров и захламлению площадок для сбора мусора. Претензии со стороны жителей и местных органов власти не помогают», — комментирует член регионального штаба ОНФ, председатель областной фермерской ассоциации «Томская АККОР» Владислав Береснев.
По мнению активистов ОНФ, в ситуацию должны вмешаться областные власти.
«Мы разделяем возмущение людей: тариф на вывоз мусора существенно вырос, а качество услуги заметно снизилось. Нам непонятно: если регоператор считает данную деятельность неприбыльной, убыточной, если ему не хватает техники, мусоровозов, то зачем он заявлялся на конкурс? И почему раньше муниципальное предприятие за меньшие деньги выполняло ту же самую работу более качественно и техники хватало? Мы просим областные власти вмешаться и нормализовать ситуацию с вывозом мусора в этом и других сельских районах области», — комментирует член регионального штаба ОНФ Роман Клясюк.
По данным областных властей, собираемость платы за вывоз ТКО в Бакчарском, Шегарском и Кожевниковском районах к концу 2019 года составляла 65 %, в Кедровом — 83,5 %. При этом региональный оператор жаловался, что в среднем за вывоз мусора платила только треть жителей. Областные власти допускали, что это может привести к банкротству «САТП № 1412».
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