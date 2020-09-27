Жители Северска требуют вернуть прежние схемы автобусных маршрутов

Жители Северска потребовали от губернатора Томской области Сергея Жвачкина вернуть прежние схемы маршрутов №№ 442 и 400. Они создали петицию на сайте change.org.

В связи с вступлением новой схемы движения маршрутов, студенты и жители Северска не могут добраться без пересадок на автобусе №442 из Северска с улицы Калинина и улицы Победы до вокзала Томска-1 и проспекта Кирова. На маршруте №400 теперь невозможно без пересадок доехать из Северска с улицы Победы до улицы Мира в Томске.





В петиции говорится, тариф на проезд в маршрутках увеличился на два рубля. С изменением движения маршруток, утром автобусы стали переполнены, а интервал между маршрутами не соблюдался и составлял более часа.





«Северчанинам не представлялось возможным вовремя уехать в Томск на работу и учёбу, более того количество машин было значительно уменьшено на маршруте. Тариф за проезд был увеличен на 2 рубля в одностороннем порядке новым перевозчиком и стал вместо 42 рублей 44 рубля, кондукторов также не было, возможность расчёта по безналичному расчёту отсутствовала», — говорится в петиции.





Добавляется, что стоимость проезда с пересадками по тарифам выросла более чем на 8 рублей.





В петиции отмечают, соцсети и официальные аккаунты департамента транспорта завалены жалобами, люди получают дежурные отписки и просьбы потерпеть.





Активисты требуют от губернатора разобраться в данной ситуации, вернуть прежние схемы маршрутов №№ 442, 400 и наказать виновных должностных лиц.





На 27 сентября петицию подписали 99 человек.





Напомним, с 25 сентября в названия и схемы движения автобусных маршрутов, соединяющих Томск и Северск, внесли изменения.





Так, номер и наименование маршрута № 400 «Северск ‑ Томск» изменены на № 443 «Томск ‑ Северск». В схему движения включена улица Большая Подгорная вместо проспекта Мира в Томске с продлением в ЗАТО Северск до поселка Иглаково.





Наименование маршрута № 442 «Северск ‑ Томск» изменено на № 442 «Томск ‑ Северск». Его схема предусматривает движение в Томске до поселка Предтеченск в прямом направлении и в обратном по улице Учебной вместо проспекта Кирова с продлением в ЗАТО Северск до поселка Иглаково.





Наименование маршрута № 514 «Томск ‑ Камень» изменено на № 514 «Северск ‑ Камень». По схеме движения автобусы будут проходить через КПП «Сосновское» без заезда в Томск.





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