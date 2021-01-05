Жители поселка Спутник уже неделю живут без воды

Депутат думы Томска Максим Забелин рассказал ТВ2, что к нему обратились жители поселка Спутник, в котором уже неделю нет воды. Причина – переподключение «Томскводоканалом» поселка к центральному водоснабжению.

Депутат оперативно встретился с жителями поселка, чтобы помочь решить проблему с водой. На встречу пришли около 50 человек, среди них были представители УК и городского департамента.





«Воды нет в поселке с 30 декабря. Вода есть только на нижних этажах и течет мелкой струйкой. Давления в сети по-прежнему нет. Сейчас трубы и систему промывают, воду на экспертизу «Томскводоканал» забрал. Результаты будут либо сегодня вечером, либо завтра утром. После нее будет понимание о запуске и промывка домов. Воду подвозят в бочках, но с перебоями», — сказал Максим Забелин.