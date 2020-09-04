Жители поселка Спутник три месяца сидят без горячей воды
Около 100 домов в разных районах Томска остаются без горячей воды. Крайний срок подключения горячей воды в Томске сместили – теперь воду в городе обещают дать до 15 сентября. Ранее мэрия обещала томичам воду до первого числа месяца.
В жалобах томичи ссылаются на то, что воду должны были дать в течение 14 дней с момента отключения. Так, в доме № 40 поселка Спутник срок отключения на сайте администрации составил почти три месяца. Аналогичная ситуация в домах микрорайона Степновка, где воду жильцам дали только спустя два месяца.
По словам жителей Спутника, изначально воду обещали дать в июне, в месяц отключения.
«Как в начале июня отключили, так до сих пор нет, — рассказывает житель Спутника Алексей Гольцев. — При этом сроки сначала были в июне, а потом перенесены на 31 августа, но никто ничего в поселке не ремонтирует. В прошлом году включили только в октябре воду. С каждым годом все дольше и дольше воды нет — нерентабельно им поставлять нам воду, как говорят «за глаза».
Жалуются на отсутствие горячей воды и жители других районов Томска.
В ТомскРТС пояснили, что срок отключения воды в 14 дней относится только к профилактическому ремонту, не связанному с заменой участков теплотрасс и конструктивных элементов. Сроки проведения таких работ законодательством не регламентируются – все зависит от их объема и сложности. Участков, нуждающихся в проведении работ капитального характера, в Томске очень много, поскольку износ тепловых сетей города составляет более 80%.
По информации ТомскРТС, дома поселка Спутник запитаны от транзитной тепломагистрали № 12:
«Сеть имеет большую протяженность и внушительный комплекс оборудования. Для обеспечения надежной работы этой тепломагистрали и источников теплоснабжения, от которых она запитана, ежегодно выполняется большой комплекс технических мероприятий, проведение которых требует дополнительного времени. Специалисты компании прикладывают все усилия, чтобы в кратчайший срок завершить ремонт на данных объектах. Работы планируется завершить в середине сентября», — пояснили ТВ2 в пресс-службе.
По словам специалистов ТомскРТС, с начала ремонтной компании выявлено больше двух тысяч дефектов, это на шесть процентов выше прошлого года. На сегодняшний день устранить удалось более 1700 повреждений.
«Ежегодный прирост количества дефектов связан со старением тепловых сетей города. Более 400 километров муниципальных теплотрасс были переданы в аренду компании в неудовлетворительном состоянии, и с каждым годом степень их износа растет. Остановить процесс старения возможно при условии ежегодной замены около 25-30 километров трубопроводов, однако действующий тариф на услуги теплоснабжения обеспечивает перекладку около 5-10 километров теплотрасс в двухтрубном исполнении в год», — подчеркнули в ТомскРТС.
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