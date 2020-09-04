Жители поселка Спутник три месяца сидят без горячей воды

Около 100 домов в разных районах Томска остаются без горячей воды. Крайний срок подключения горячей воды в Томске сместили – теперь воду в городе обещают дать до 15 сентября. Ранее мэрия обещала томичам воду до первого числа месяца.



В жалобах томичи ссылаются на то, что воду должны были дать в течение 14 дней с момента отключения. Так, в доме № 40 поселка Спутник срок отключения на сайте администрации составил почти три месяца. Аналогичная ситуация в домах микрорайона Степновка, где воду жильцам дали только спустя два месяца.



По словам жителей Спутника, изначально воду обещали дать в июне, в месяц отключения.





«Как в начале июня отключили, так до сих пор нет, — рассказывает житель Спутника Алексей Гольцев. — При этом сроки сначала были в июне, а потом перенесены на 31 августа, но никто ничего в поселке не ремонтирует. В прошлом году включили только в октябре воду. С каждым годом все дольше и дольше воды нет — нерентабельно им поставлять нам воду, как говорят «за глаза».