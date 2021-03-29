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29 марта,
2021
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Новости

Жители переживают из-за уничтожения столетнего яблоневого сада на берегу Телецкого озера

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Жители заповедного села Яйлю на берегу Телецкого озера сообщают, что их столетний яблоневый сад, который является достопримечательностью села, серьезно пострадал, пишет Тайга.инфо.

Жители переживают из-за уничтожения столетнего яблоневого сада на берегу Телецкого озера
Фото: Павла Филатова, siberiadiscoveryteam.ru

Бывший инспектор  Алтайского государственного заповедника Сергей Усик написал на своей странице в Facebook, что яблони в саду обглодали лошади. 


«А вот как выглядит реальная картинка яйлюнских садов на сегодня. <…> Фото получил от жителя поселка Яйлю. Человек по понятным причинам пожелал не называть его имени», — написал Усик.

Жители переживают из-за уничтожения столетнего яблоневого сада на берегу Телецкого озера
Фото: взято из Facebook

Очевидцы винят в этом Алтайский природный биосферный заповедник и говорят, что ситуация возникла из-за того, что лошади голодают.


«Было в поселке все и для людей, и для лошадей. У них были конюшня, загон и достаточно корма, — написала в комментариях к посту Усика одна из жительниц Яна Яковлева. — Сейчас лошади отданы сами себе, конюшню разобрали, а вместо новой построили домики для туристов… Лошади голодные, некоторые животные, говорят, ходят худые».


Некоторые местные жители выразили предположение, что территорию сада могут  готовить к постройке новых гостевых домов.


Яйлю — село в Турочакском районе Республики Алтай. Входит в состав Артыбашского сельского поселения и является центральной усадьбой Алтайского государственного природного биосферного заповедника. Яблоневому саду в этом поселении около 100 лет. Считается, что первые деревья здесь посадили монахи Чулышманского Благовещенского монастыря, а в 1905-1908 годах они заложили первый сад у Телецкого озера в 12 километрах от устья реки Чулышман.

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