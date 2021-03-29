Жители переживают из-за уничтожения столетнего яблоневого сада на берегу Телецкого озера

Жители заповедного села Яйлю на берегу Телецкого озера сообщают, что их столетний яблоневый сад, который является достопримечательностью села, серьезно пострадал, пишет Тайга.инфо.

«А вот как выглядит реальная картинка яйлюнских садов на сегодня. <…> Фото получил от жителя поселка Яйлю. Человек по понятным причинам пожелал не называть его имени», — написал Усик.

Бывший инспектор Алтайского государственного заповедника Сергей Усик написал на своей странице в Facebook, что яблони в саду обглодали лошади.

Очевидцы винят в этом Алтайский природный биосферный заповедник и говорят, что ситуация возникла из-за того, что лошади голодают.





«Было в поселке все и для людей, и для лошадей. У них были конюшня, загон и достаточно корма, — написала в комментариях к посту Усика одна из жительниц Яна Яковлева. — Сейчас лошади отданы сами себе, конюшню разобрали, а вместо новой построили домики для туристов… Лошади голодные, некоторые животные, говорят, ходят худые».





Некоторые местные жители выразили предположение, что территорию сада могут готовить к постройке новых гостевых домов.





Яйлю — село в Турочакском районе Республики Алтай. Входит в состав Артыбашского сельского поселения и является центральной усадьбой Алтайского государственного природного биосферного заповедника. Яблоневому саду в этом поселении около 100 лет. Считается, что первые деревья здесь посадили монахи Чулышманского Благовещенского монастыря, а в 1905-1908 годах они заложили первый сад у Телецкого озера в 12 километрах от устья реки Чулышман.