Жители Новокузнецка готовятся к эвакуации из-за резкого подъема воды в Томи

Ситуация очень тревожная. Сейчас уже 520 см, к обеду будет 530 см — уровень Томи. Опасный уровень — 6 метров, особо опасный 630 см, — цитирует Кузнецова портал «ВашГород» . — Сегодня к вечеру уже есть команда эвакуировать всех маломобильных граждан из зон подтопления. Готовьтесь к эвакуации. У нас предстоящие трое суток будут очень тревожные. Паводок будет на 200%.

В единой диспетчерской службе Новокузнецка уточняют, что уже сегодня вода может дойти до территориального управления Абагур, разъезд Абагуровский, район Форштадт, поселков Притомского, Кульяновки, и района Вертолетной площадки на левом берегу Новокузнецка. «ВашГород» добавляет, что в районе станции Карлык река уже подтопила мост, размыла дорогу и сломала перила.



Ранее Агентство новостей ТВ2 сообщало, что в 2021 году под угрозой подтопления в Томской области находятся 73 населенных пункта, 60 из них уже учтены в специальном госреестре. Наибольшая вероятность выхода воды из русел прогнозируется в бассейнах рек Чая, Яя, Чулым и Томь.



Из-за повышения уровня воды в Оби уже залило автодорогу Иштан – Никольское в Кривошеинском районе. По данным МЧС на 29 апреля, протяженность перелива составляет 20 метров, глубина – 7 сантиметров. Транспортное сообщение с населенным пунктом Никольское не нарушено.





Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки повысился на 7 см и составляет 223 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала – на 11 см и составляет 233 см при опасной отметке 750 см. МЧС уточняет, что паводковая обстановка на территории Томской области остается стабильной, подтопленных населенных пунктов нет.