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29 апреля,
2021
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Новости

Жители Новокузнецка готовятся к эвакуации из-за резкого подъема воды в Томи

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в прямом эфире призвал жителей города готовиться к эвакуации. По данным городской администрации, вода поднялась выше пяти метров, тогда как опасный уровень начинается от шести метров.

Томь подмывает берега близ деревни Терехино Новокузнецкого района
Томь подмывает берега близ деревни Терехино Новокузнецкого района
Фото: vk.com/incident_nvzk

Ситуация очень тревожная. Сейчас уже 520 см, к обеду будет 530 см — уровень Томи. Опасный уровень — 6 метров, особо опасный 630 см, — цитирует Кузнецова портал «ВашГород». — Сегодня к вечеру уже есть команда эвакуировать всех маломобильных граждан из зон подтопления. Готовьтесь к эвакуации. У нас предстоящие трое суток будут очень тревожные. Паводок будет на 200%.

В единой диспетчерской службе Новокузнецка уточняют, что уже сегодня вода может дойти до территориального управления Абагур, разъезд Абагуровский, район Форштадт, поселков Притомского, Кульяновки, и района Вертолетной площадки на левом берегу Новокузнецка. «ВашГород» добавляет, что в районе станции Карлык река уже подтопила мост, размыла дорогу и сломала перила. 

Ранее Агентство новостей ТВ2 сообщало, что в 2021 году под угрозой подтопления в Томской области находятся 73 населенных пункта, 60 из них уже учтены в специальном госреестре. Наибольшая вероятность выхода воды из русел прогнозируется в бассейнах рек Чая, Яя, Чулым и Томь.

Из-за повышения уровня воды в Оби уже залило автодорогу Иштан – Никольское в Кривошеинском районе. По данным МЧС на 29 апреля, протяженность перелива составляет 20 метров, глубина – 7 сантиметров. Транспортное сообщение с населенным пунктом Никольское не нарушено.


Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки повысился на 7 см и составляет 223 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала – на 11 см и составляет 233 см при опасной отметке 750 см. МЧС уточняет, что паводковая обстановка на территории Томской области остается стабильной, подтопленных населенных пунктов нет.

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