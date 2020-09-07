Новости
Жители нескольких улиц в Томске останутся без света в понедельник: адреса
5 часов назад
«Горсети» предупреждают о плановом отключении света в связи с ремонтными работами в понедельник, 7 сентября. Без света останутся жители более 20 улиц Томска.
7 сентября электричества не будет по следующим адресам:
с 00:01 до 23:59
- Причальная, 10, 14-18, 14а, 15, 18/1, 18/1 стр. 3, 18/3, 20/1, 22, 20/2
с 09:00 до 12:00
- пр. Ленина, 54-б, 56-58, 56-а, 58-а
- Источная, 10
- ул. Трифонова, 20-22
с 09:00 до 16:30
- ул. Дизайнеров, 5-7
- ул. Болдырева Василия, 9
- пер. Горшковский, 15-а, 19-21, 22-26, 28-а, 30
- ул. Лермонтова, 27-33, 27/1, 29-а, 33-а, 37-39, 37/1, 37 стр. 1, 38-42, 41/2, 46-48
- ул. Подгорная Большая, 39
- ул. Свердлова, 9
- ул. Шишкова, 10, 15 стр. 1, 15-17, 15/1, 20, 20 стр. 8, 26-30, 26-а
с 09:00 до 17:00
- пер. Аникинский 2-й, 1-9, 2-10, 2-а, 3-а, 7-а
- пер. Аникинский 3-й, 2-10, 3-15, 3-а, 4-а, 5-а, 7/1, 11-а, 11-б, 11/1, 12*, 12-16, 13*, 21, 26-28
- СТ "Пойменный", 14-20, уч. 4, уч. 7, уч. 26, уч. 48, уч. 49, уч. 78
- ул. Басандайская, 27-31, 29/1, 29/2, 46, 46/1, 48-а, 48-б, 49/2, 49/3, 50, 50-б, 50-в, 50/1, 50в стр. 1, 52-а,
52-б, 52-в, 58-а
- пер. С. Разина, 5-7
- пр. Комсомольский, 54-а
- пр. Фрунзе, 112
- ул. Киевская, 62
- пер. Бакинский, 1-7, 2-6, 2-а
- пер. Дорожный, 34-а, 34-б, 36-40, 36-а, 39-49, 39-а, 47/1
- пер. Пролетарский, 9-13, 9-а, 10-14
- ул. Алтайская, 34
с 13:10 до 16:30
- пр. Ленина, 54-б, 56-58, 56-а, 58-а
- ул. Источная, 10
- ул. Трифонова, 20-22
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?