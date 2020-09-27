Добрые новости
27 сентября,
2020
1
фото
Новости

Жители нескольких улиц в Томске останутся без света в понедельник

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В понедельник, 28 сентября, без электричества останутся жители более 13 улиц Томска. Об этом сообщается на сайте «Горсетей». 

Жители нескольких улиц в Томске останутся без света в понедельник

Без света останутся жители следующих улиц:


с 09:00 до 10:00


  •  ул. Бердская, 20
  •  ул. Пролетарская, 38-в стр.4

  • с 09:00 до 12:00

  • ул. Ивановского 4,4/1,4/15,4/20,6-а,уч.4/7

с 09:00 до 17:00


  •  ул.Ленская, 37
  •  пер. Азиатский, 1,5-7,8-10,11
  • пер. Минина, 3,4
  •  ул. Азиатская, 1,1-б,1-в,1-е,1-и,2-8,2-а,2-б,2-в,2-г,2-д,3-а,3-б,5-9,5-а,5-б
  • ул. Весенняя, 1-11,1/1,2-а,4,15-25,18,23-а
  •  ул. Малиновая, 1-а
  • ул. Минина, 2,56-74,59-77
  • ул. Хмельницкого Богдана, 57,67-79

с 10:20 до  12:00

  • пер. Светлый, 42
  • ул. Ленская, 31
  • ул. Обручева, 12-б


ПОДДЕРЖИ ТВ2


Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.