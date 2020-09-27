Жители нескольких улиц в Томске останутся без света в понедельник

В понедельник, 28 сентября, без электричества останутся жители более 13 улиц Томска. Об этом сообщается на сайте «Горсетей».
Без света останутся жители следующих улиц:
с 09:00 до 10:00
- ул. Бердская, 20
- ул. Пролетарская, 38-в стр.4
- с 09:00 до 12:00
- ул. Ивановского 4,4/1,4/15,4/20,6-а,уч.4/7
с 09:00 до 17:00
- ул.Ленская, 37
- пер. Азиатский, 1,5-7,8-10,11
- пер. Минина, 3,4
- ул. Азиатская, 1,1-б,1-в,1-е,1-и,2-8,2-а,2-б,2-в,2-г,2-д,3-а,3-б,5-9,5-а,5-б
- ул. Весенняя, 1-11,1/1,2-а,4,15-25,18,23-а
- ул. Малиновая, 1-а
- ул. Минина, 2,56-74,59-77
- ул. Хмельницкого Богдана, 57,67-79
с 10:20 до 12:00
- пер. Светлый, 42
- ул. Ленская, 31
- ул. Обручева, 12-б
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