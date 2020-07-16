Жители Моряковского поселения жалуются на перебои с вывозом мусора
В редакцию Агентства новостей ТВ2 обратились сразу несколько жителей Моряковского сельского поселения с одной и той же проблемой — мусор из населенных пунктов вывозится нерегулярно, поэтому скапливается в баках и на контейнерных площадках.
«У нас не вывозят мусор с территории Моряковского затона. Постоянно все это коровы, собаки раскидывают. «Спецавтохозяйство» нанимает «АБФ-логистик». Они в свою очередь говорят, что им мало платят, поэтому не хотят работать. Зачастую простаивают где-то на территории Моряковки — время просто убивают. Баки вычищают наполовину, где-то вообще не вычищают. Если такое халатное отношение, то почему как бы монополия у них, может, стоит как-то их уже отстранить?» — рассказала журналисту ТВ2 жительница Моряковского Затона Лилия Марченко.
Ту же проблему описывают жители села Губино, которое входит в Моряковское сельское поселение.
По словам Лилии, проблемы с вывозом мусора начались еще весной этого года. Первоначально, после заключения договора, компания работала хорошо, но позже начались сбои.
«А в «АБФ-логистик» наши жители обращались, они говорят, что им мало платят и они не обязаны убирать мусор вокруг баков. А почему они тогда изначально убирали, а потом перестали это делать? У них какая-то внутренняя экономия там. Раньше, говорят, были дополнительные рабочие, а сейчас их нет. Вывозят после того, как мы пожалуемся, им, в «Спецавтохозяйство». Вот вывезли сейчас два раза и опять все стоит колом», — добавила жительница Моряковского затона.
Позже стало известно, что проблемы возникли не только в Моряковском поселении. Также на вывоз мусора жалуются жители поселка Геологов, на фото ниже.
ТВ2 обратилось за комментарием в компанию «АБФ-логистик». Там отметили, что проблемы действительно есть, но 15 июля компания вывезла весь скопившийся мусор с территории Моряковского Затона и поселения.
«Вчера там полностью все вывезли. Техника у нас ломается, ремонтируем, но не успеваем ремонтировать. Не хватает людей, если есть желающие работать водителями категории С, то мы открыты для новых сотрудников. Сегодня там тоже машина работает», — сказал замдиректора по производству Павел Володин.
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