Жители Моряковского поселения жалуются на перебои с вывозом мусора

Новости

В редакцию Агентства новостей ТВ2 обратились сразу несколько жителей Моряковского сельского поселения с одной и той же проблемой — мусор из населенных пунктов вывозится нерегулярно, поэтому скапливается в баках и на контейнерных площадках.

«У нас не вывозят мусор с территории Моряковского затона. Постоянно все это коровы, собаки раскидывают. «Спецавтохозяйство» нанимает «АБФ-логистик». Они в свою очередь говорят, что им мало платят, поэтому не хотят работать. Зачастую простаивают где-то на территории Моряковки — время просто убивают. Баки вычищают наполовину, где-то вообще не вычищают. Если такое халатное отношение, то почему как бы монополия у них, может, стоит как-то их уже отстранить?» — рассказала журналисту ТВ2 жительница Моряковского Затона Лилия Марченко.

Ту же проблему описывают жители села Губино, которое входит в Моряковское сельское поселение.

Фото: предоставлено жителями села Губино, Моряквского поселения

По словам Лилии, проблемы с вывозом мусора начались еще весной этого года. Первоначально, после заключения договора, компания работала хорошо, но позже начались сбои.

«А в «АБФ-логистик» наши жители обращались, они говорят, что им мало платят и они не обязаны убирать мусор вокруг баков. А почему они тогда изначально убирали, а потом перестали это делать? У них какая-то внутренняя экономия там. Раньше, говорят, были дополнительные рабочие, а сейчас их нет. Вывозят после того, как мы пожалуемся, им, в «Спецавтохозяйство». Вот вывезли сейчас два раза и опять все стоит колом», — добавила жительница Моряковского затона.

Позже стало известно, что проблемы возникли не только в Моряковском поселении. Также на вывоз мусора жалуются жители поселка Геологов, на фото ниже.