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24 февраля,
2021
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Новости

Жители Мельниково жалуются на бродячих собак

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Жители Мельниково в Шегарском районе Томской области жалуются на стаи бродячих животных. В районной администрации ситуацию объясняют отсутствием организации, занимающейся отловом, и обещают стабилизировать положение в ближайшее время.

Людмила Полякова рассказала Агентству новостей ТВ2, что в конце декабря вместе с другими жителями села просила главу Шегарского района разобраться с безнадзорными животными, но с тех пор ничего не изменилось. «Очень много жалоб на то, что собаки кидаются. Многие родители обращались и в полицию, и к главе, но безрезультатно», – жалуется Людмила.

Фото предоставлено Людмилой Поляковой
Фото предоставлено Людмилой Поляковой
Фото предоставлено Людмилой Поляковой
Фото предоставлено Людмилой Поляковой

В администрации мне объяснили, что закончился контракт с компанией, которая занимается отловом, и нужно заключать новый, – говорит ТВ2 другая жительница Мельниково, пожелавшая остаться анонимной. – Сейчас же этим делом никто просто не занимается и пока неизвестно, когда отлов начнется. Собак много, не раз видела, как взрослые отгоняют собак от детей.

Глава Шегарского района Александр Михкельсон рассказал ТВ2, что о проблеме с бродячими животными ему известно. Возникла она из-за того, что истек срок договора с организацией, занимающейся отловом собак, а новый контракт сразу заключить не удалось.


«Организация выставилась, но их сняли с госконтракта. Потому что у нас одни люди хотят, чтобы собак не было, а другие, "зеленые" противодействуют заключению контрактов на отлов животных, – прокомментировал Михкельсон. – Буквально на прошлой неделе компания контракт выиграла и в ближайшее время мы положение в Мельниково стабилизируем. С собаками вообще тяжело: когда эта организация действовали, люди порой грудью вставали и не давали ловить животных. Особенно это касается небольших деревень. Было несколько случаев в 2020 году, когда бригада приезжала и уезжала ни с чем».

Ранее депутат из Стрежевого Максим Дягилев просил «увеличить процент попадающих под утилизацию бродячих собак». Мэр Стрежевого Валерий Харахорин также отметил, что с каждым годом проблема бездомных животных обостряется. Мэр также просил горожан не кормить бродячих собак и не строить для них будки.

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