Жители Колымы за свой счет открыли памятник жертвам репрессий на месте бывшего лагеря "Мальдяк"

На Колыме местные жители установили памятник жертвам политических репрессий в бывшем посёлке-лагере "Мальдяк", — сообщает «Весьма».
Памятную каменной стелу открыли на месте бывшего золотого прииска «Мальдяк», находившегося в Сусуманском районе Магаданской области до конца 1990-х гг.
В этом лагере в годы Большого террора отбывали заключение отец советской космонавтики С.П.Королев, Герой Советского Союза, автор известных мемуаров «Годы и войны», генерал А.В.Горбатов, другие известные люди.
Поставить памятник предложили в 2018 году жители города Сусуман предприниматель Михаил Шибистый и пенсионер Петр Макаров. Местные власти идею поддержала, но средств на памятник не нашлось. В конечном счете жители установили памятник за свои деньги.