Жители Колымы за свой счет открыли памятник жертвам репрессий на месте бывшего лагеря "Мальдяк"

На Колыме местные жители установили памятник жертвам политических репрессий в бывшем посёлке-лагере "Мальдяк", — сообщает «Весьма».







Памятную каменной стелу открыли на месте бывшего золотого прииска «Мальдяк», находившегося в Сусуманском районе Магаданской области до конца 1990-х гг.





В этом лагере в годы Большого террора отбывали заключение отец советской космонавтики С.П.Королев, Герой Советского Союза, автор известных мемуаров «Годы и войны», генерал А.В.Горбатов, другие известные люди.

