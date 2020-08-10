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10 августа,
2020
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Жители Колымы за свой счет открыли памятник жертвам репрессий на месте бывшего лагеря "Мальдяк"

ТВ2
ТВ2
23 минуты назад

На Колыме местные жители установили памятник жертвам политических репрессий в бывшем посёлке-лагере "Мальдяк", — сообщает «Весьма».


Памятную каменной стелу открыли на месте бывшего золотого прииска «Мальдяк», находившегося в Сусуманском районе Магаданской области до конца 1990-х гг. 


В этом лагере в годы Большого террора отбывали заключение отец советской космонавтики С.П.Королев, Герой Советского Союза, автор известных мемуаров  «Годы и войны», генерал А.В.Горбатов, другие известные люди. 

памятник на месте прииска «Мальдяк». Фото Ивана Паникарова (Магаданская обл.)
памятник на месте прииска «Мальдяк». Фото Ивана Паникарова (Магаданская обл.)
Фото: Иван Паникаров (Магаданская обл.)

Поставить памятник предложили в 2018 году жители города Сусуман предприниматель Михаил Шибистый и пенсионер Петр Макаров. Местные власти идею поддержала, но средств на памятник не нашлось. В конечном счете жители установили памятник за свои деньги.

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