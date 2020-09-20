Жители Кировского района останутся без холодной воды в понедельник: адреса

В Кировском районе Томска на сутки отключат холодную воду, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».
Холодная вода будет отсутствовать 21 сентября с 9 утра до 12 часов 22 сентября. Бригады «Томскводоканала» будут ремонтировать трубы по следующим адресам:
- проезд Вершинина, 2а, 4, 6;
- ул. Вершинина, 45, 47, 47а, 68, 76, 47/3, 72, 74;
- ул. Киевская, 109/8;
- ул. Котовского, 17, 19, 19/1, 19/2, 19/6, 19/а;
- ул. Красноармейская, 122/1, 124, 126, 126 стр. 2, 126 стр. 3, 126/1;
- ул. Нахимова, 1, 1а, 1б, 3, 3 стр. 1, 3 стр. 3, 3 стр. 6, 3 стр. 7, 3/5, 9, 9а;
- ул. Усова, 21/5.
«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно.
ПОДДЕРЖИ ТВ2!