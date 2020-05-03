Добрые новости
03 мая,
2020
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Новости

Жители Иркутского тракта жалуются на свалку строительного мусора. Фото

ТВ2
ТВ2
1 час назад

На свалку мешков со строительным мусором пожаловалась жительница Иркутского тракта Анна Новицкая. По словам девушки мешки со стекловатой в окрестный лес выбросили в октябре 2019, с тех пор их так никто и не убрал.

Жители Иркутского тракта жалуются на свалку строительного мусора. Фото
Фото: Анна Новицкая

«Я живу на улице Иркутский тракт, 194г. Рядом с моим домом есть лесной массив, в котором ежедневно гуляют люби с собаками, дети, через него на дачи ходят дачники. Еще через лес проходят трубы с золой, которую отводят с ТЭЦ-2. От Иркутского тракта до хозяйственных помещений вдоль труб идёт дорога. По этой дороге часто завозят в лес строительный и бытовой мусор. В октябре 2019 года на обочине дороги выбросили 27 больших мешком со строительным мусором», — рассказала редакции ТВ2 Анна.


По словам девушки, в мешках в основном стекловата. Так как не все мешки завязаны, ветер разносит ее по окрестностям.


«25 мешков выброшены на тропинку, по которой каждый день ходят люди. Они невольно соприкасаются с опасным материалом. Убрать этот мусор самостоятельно невозможно. Мешки огромные и очень тяжелые, а собирать стекловату без специальной одежды опасно (я пробовала», — уточнила девушка.


Жители Иркутского дома несколько раз писали заявление в полицию, но ответа не получили. Сейчас Анна написала очередное обращение в Департамент ЖКХ государственного жилищного надзора Томской области, в котором попросила убрать мусор. Сейчас ждет ответа. 

Жители Иркутского тракта жалуются на свалку строительного мусора. Фото
Жители Иркутского тракта жалуются на свалку строительного мусора. Фото
Жители Иркутского тракта жалуются на свалку строительного мусора. Фото
Жители Иркутского тракта жалуются на свалку строительного мусора. Фото
Жители Иркутского тракта жалуются на свалку строительного мусора. Фото
Жители Иркутского тракта жалуются на свалку строительного мусора. Фото
Жители Иркутского тракта жалуются на свалку строительного мусора. Фото
Жители Иркутского тракта жалуются на свалку строительного мусора. Фото
Жители Иркутского тракта жалуются на свалку строительного мусора. Фото
Жители Иркутского тракта жалуются на свалку строительного мусора. Фото
Жители Иркутского тракта жалуются на свалку строительного мусора. Фото
Жители Иркутского тракта жалуются на свалку строительного мусора. Фото
Жители Иркутского тракта жалуются на свалку строительного мусора. Фото
Жители Иркутского тракта жалуются на свалку строительного мусора. Фото
Жители Иркутского тракта жалуются на свалку строительного мусора. Фото

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