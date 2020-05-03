Жители Иркутского тракта жалуются на свалку строительного мусора. Фото

На свалку мешков со строительным мусором пожаловалась жительница Иркутского тракта Анна Новицкая. По словам девушки мешки со стекловатой в окрестный лес выбросили в октябре 2019, с тех пор их так никто и не убрал.

«Я живу на улице Иркутский тракт, 194г. Рядом с моим домом есть лесной массив, в котором ежедневно гуляют люби с собаками, дети, через него на дачи ходят дачники. Еще через лес проходят трубы с золой, которую отводят с ТЭЦ-2. От Иркутского тракта до хозяйственных помещений вдоль труб идёт дорога. По этой дороге часто завозят в лес строительный и бытовой мусор. В октябре 2019 года на обочине дороги выбросили 27 больших мешком со строительным мусором», — рассказала редакции ТВ2 Анна.





По словам девушки, в мешках в основном стекловата. Так как не все мешки завязаны, ветер разносит ее по окрестностям.





«25 мешков выброшены на тропинку, по которой каждый день ходят люди. Они невольно соприкасаются с опасным материалом. Убрать этот мусор самостоятельно невозможно. Мешки огромные и очень тяжелые, а собирать стекловату без специальной одежды опасно (я пробовала», — уточнила девушка.





Жители Иркутского дома несколько раз писали заявление в полицию, но ответа не получили. Сейчас Анна написала очередное обращение в Департамент ЖКХ государственного жилищного надзора Томской области, в котором попросила убрать мусор. Сейчас ждет ответа.