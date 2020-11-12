Жители Иркутска требуют наказать руководство приюта «Пять звезд» за жестокое обращение с животными

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Петиция, с требованием привлечь к уголовной ответственности руководство приюта для собак и кошек «Пять звезд» за жестокое обращение с животными, появилась на сайте Change.org. Обращение написала общественный инспектор Росприроднадзора Елена Прадчук. За несколько дней петицию подписало более 30 тысяч человек.

«Безнадзорных собак убивают жестокими способами прямо во время отлова. Единицы собак поступают в так называемый незаконный приют, расположенный на участке, выделенном под ИЖС в поселке Карлук Иркутской области, ул.Чапаева, 51 где в течении короткого времени умирают от голода, жажды и инфекции. За все время умерли более 50 тысяч собак и кошек. Только за 2020 год им заключено муниципальных контрактов на 3 400 безнадзорных собак на сумму 20 млн рублей. Живыми этих собак никто не видел. Муниципалитеты оплачивают деньги из бюджета по предоставленным фиктивным актам отлова. В «приюте» представители муниципалитетов не бывали, отказываются его посещать. Переписка с управлением ветеринарии Иркутской области, прокуратурами Иркутска и Иркутской области результатов не дают. Волонтерам на их заявления поступают лишь формальные отписки, что все хорошо», – сказано в тексте петиции.

Елена Прадчук рассказывает, что во время проверки приюта «Пять звезд» в помещении с табличкой «Биологические отходы» в двух морозильных ларях были обнаружены трупы 17 собак. На полу в данном помещении мешки с трупами собак. При вскрытии мешков обнаружены собаки, погибшие насильственной смертью, вероятно от ударов по голове и телу.