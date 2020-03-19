Жители и депутаты пытаются спасти огромную пихту на Богашевском тракте
Жители поселка Апрель и городские депутаты пытаются спасти огромную пихту, растущую на участке, предназначенном под расширение Богашевского тракта. Жители собрали около ста подписей и завтра передадут обращение к депутатам с просьбой пересадить пихту.
Теоретическая возможность пересаживать такие огромные деревья есть. Но в Томске нет соответствующей техники.
Эта пихта росла на частной территории, которую выкупили под дорогу. Мы связались с бывшей хозяйкой участка, которая выросла в доме рядом с пихтой.
— Изначально, когда железная дорога отводила земли под строительство, эта пихта еще подростком уже здесь была, — рассказывает Надежда Седушкина. — Это было примерно в 1953-54 годах. У многих на участках росли пихты, но всем они мешали, а моя мама ее пожалела и сохранила. Когда землю выкупали, представители из Кировской администрации говорили, что нужно пихту эту сохранить. Они сами были очень заинтересованы в этом. Конечно, жалко будет, если ее снесут, до слез. Но что делать, дворцы сносят. Я там родилась и прожила 62 года, для меня это стресс.
Осенью прошлого года были снесены дома вдоль Богашевского тракта — там, где будет расширена дорога. Кроме двух участков, где пока остался дом с гаражом и фундамент. Сейчас под расширение спиливают деревья.
Хотелось бы ее куда-то пересадить, например, на Ново-Соборную площадь. И каждый год у нас будет там живая елка, тем более такая шикарная. Мы, жители поселка Апрель, собираем сейчас подписи, их уже около сотни, — рассказывает Татьяна Мустафина.
Ее поддерживает еще один житель поселка Апрель Константин Сидоренко.
— Много-много лет мы ездили мимо этой красивой пихты. Жалко такое дерево пустить на дрова. Нужно срочно попытаться ее как-то перенести. Ведь есть же технологии. А то сегодня наши подошли к дорожникам, а те сказали, что ее спилят. Хотя вроде обещали не пилить.
Константин Беляков — депутат Думы города Томска:
— Вообще, мой избирательный округ – Академический, но эта задача общегородская — сохранить такую красавицу. Мы уже переговорили со спикером городской Думы Сергеем Пановым, что нужно попытаться ее спасти. И уже сегодня проговорили с мэром этот вопрос. Нужно понять: как и куда. Ну пока дом этот стоит, пихту вряд ли тронут. Конечно, нужно делать масштабные развязки, расширять дорогу, любая новая дорога – это хорошо. Но если мы при этом еще и сумеем эту пихту сохранить, будет вообще отлично.
Мы связались с владельцем дома и гаража, который пока не сносят. С тех пор как 30 января этого года он описывал нам ситуацию вокруг его дома, ничего не изменилось. Поэтому его дом продолжает здесь стоять, хотя вокруг уже все снесено — и дома, и деревья.
Вот что рассказывал ТВ2 Дмитрий Стамати в материале «Как 16,5 млн превратить в 380 тысяч».
— Я специально написал в мэрию запрос, мне ответили, что мой земельный участок (19-я Гвардейская дивизия, 10) не идет под дорогу и не предусмотрен к выкупу, — объясняет Дмитрий Стамати. — Хотя за нами дома снесли еще в ноябре. У меня здесь жилой дом и гараж. Саженцы в огороде, я частный предприниматель, у меня это просто выставка, я их здесь храню. В 2016 году я купил земельный участок как частное лицо, реконструировал дом и построил гараж. После этого администрация города подала на меня в суд на снос гаража как незаконной постройки. Арбитражный суд встал на сторону мэрии. Сейчас мы это решение все еще обжалуем. Администрация города говорит, что мы находимся в зоне Т4 — транспорта. Я как нормальный гражданин в 2016 году пошел в мэрию, взял градостроительный план земельного участка, мне нарисовали пятно застройки, которым я воспользовался и построил гараж в своих границах. Нет никаких обременений. Ничего нет. Но я третий год с ними в судах. Покупал я участок с домом как частное лицо, а сносят меня как предпринимателя.
Хотя, как утверждается в решении Арбитражного суда, строение на этом участке нежилое. То есть был частный старый деревянный дом, который Дмитрий снес и вместо него построил гараж. Дмитрий говорит: живу и имею право перестраивать. Суд говорит: гараж без дома — это нецелевое использование земли.
Но пока дом Дмитрия Стамати временно защищает пихту от сноса.
Сейчас с вопросом о теоретической возможности переноса такого огромного дерева депутат Константин Беляков обратился к директору Томского ботанического сада. Там попробуют понять, можно ли эту пихту в принципе перенести. Но, скорее всего, сделать это будет нереально: дерево невозможно будет выкопать и перенести, не повредив корневую систему.
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