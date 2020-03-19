Жители и депутаты пытаются спасти огромную пихту на Богашевском тракте

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Жители поселка Апрель и городские депутаты пытаются спасти огромную пихту, растущую на участке, предназначенном под расширение Богашевского тракта. Жители собрали около ста подписей и завтра передадут обращение к депутатам с просьбой пересадить пихту.

Теоретическая возможность пересаживать такие огромные деревья есть. Но в Томске нет соответствующей техники.

Эта пихта росла на частной территории, которую выкупили под дорогу. Мы связались с бывшей хозяйкой участка, которая выросла в доме рядом с пихтой.

— Изначально, когда железная дорога отводила земли под строительство, эта пихта еще подростком уже здесь была, — рассказывает Надежда Седушкина. — Это было примерно в 1953-54 годах. У многих на участках росли пихты, но всем они мешали, а моя мама ее пожалела и сохранила. Когда землю выкупали, представители из Кировской администрации говорили, что нужно пихту эту сохранить. Они сами были очень заинтересованы в этом. Конечно, жалко будет, если ее снесут, до слез. Но что делать, дворцы сносят. Я там родилась и прожила 62 года, для меня это стресс.

Осенью прошлого года были снесены дома вдоль Богашевского тракта — там, где будет расширена дорога. Кроме двух участков, где пока остался дом с гаражом и фундамент. Сейчас под расширение спиливают деревья.

Хотелось бы ее куда-то пересадить, например, на Ново-Соборную площадь. И каждый год у нас будет там живая елка, тем более такая шикарная. Мы, жители поселка Апрель, собираем сейчас подписи, их уже около сотни, — рассказывает Татьяна Мустафина.

Ее поддерживает еще один житель поселка Апрель Константин Сидоренко.

— Много-много лет мы ездили мимо этой красивой пихты. Жалко такое дерево пустить на дрова. Нужно срочно попытаться ее как-то перенести. Ведь есть же технологии. А то сегодня наши подошли к дорожникам, а те сказали, что ее спилят. Хотя вроде обещали не пилить.

Константин Беляков — депутат Думы города Томска:

— Вообще, мой избирательный округ – Академический, но эта задача общегородская — сохранить такую красавицу. Мы уже переговорили со спикером городской Думы Сергеем Пановым, что нужно попытаться ее спасти. И уже сегодня проговорили с мэром этот вопрос. Нужно понять: как и куда. Ну пока дом этот стоит, пихту вряд ли тронут. Конечно, нужно делать масштабные развязки, расширять дорогу, любая новая дорога – это хорошо. Но если мы при этом еще и сумеем эту пихту сохранить, будет вообще отлично.