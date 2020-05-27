Жители дома в Дзержинском не могут выйти из подъезда из-за раскопок УК

Новости

Жители одного из многоквартирных домов в селе Дзержинское утверждают, что с начала мая не могут выйти из дома из-за открытой раскопки у подъезда. Среди них есть две бабушки-ветерана тыла, которым по 96 и 90 лет. Об этом в редакцию ТВ2 сообщила жительница дома Наталья Несветова.

Фото: Наталья Несветова

«Разрыла яму УК «Народная», потому что у нас прорвало канализацию. Там труба лежала, которой было уже 47 лет, вся сгнила. Ее убрали и поставили новую, а закрыть раскопки так и не закрыли. Сегодня начался дождь и все, опять полная яма воды, земля начала сползать по краям, осыпаться. Мы в УК написали, что сфотографировали, отправили. Они молчат. Спросили, что нам, вызывать МЧС? Они опять молчат. Ну, раз молчат, у нас другой возможности нет», — говорит Наталья.

Видео: Наталья Несветова

Дом на улице Вольнова, 2, двухэтажный. Жители говорят, что собственными силами сделали ремонт в подъезде, облагородили территорию, поставили площадку для детей. Во втором подъезде, выходу из которого мешает раскопка, шесть квартир. В двух из них живут одинокие бабушки. Одной из них 90 лет, второй — 96.

Это все случилось еще до 9 мая. Знали бы вы, как у нас здесь воняло, дышать нечем было — газовая камера! Вот так у нас труженицы тыла встречали День Победы. Их поздравляли, шли через эту вонизму и никто внимания не обратил, как живут эти бабушки. Одна из них у нас за весну ни разу не выходила на улицу, хотя такая теплая весна была. К ней дочь ходит, носит ей покушать и все, — рассказывает Наталья.

Видео: предоставлено жителями дома

По словам жительницы, представители УК каждый день приезжают на место, осматривают его, но никаких серьезных действий не принимают.

«Сегодня утром (интервью записано 26 мая - прим. ред.) работника прислали со штыковой лопатой, он начал раскидывать. Представляете, раскидать КАМАЗ глины сырой вот этой лопатой! Они делают все, как попало. Там канализация идет, а рядом теплотрасса, горячая и холодная вода. Это должно же быть заделано, свали раньше лежали, чтобы земля не давила на эти трубы. Они (работники УК — прим. ред) все это вытащили и больше не делают, глиной сырой закидывают и все», — объясняет женщина.