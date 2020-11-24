Жители дома на Шишкова остались без тепла из-за неисправного котла

В редакцию Агентства новостей ТВ2 обратились жители дома на улице Шишкова, 3а. Они рассказали, что их дом, который отапливается бойлером, остался без тепла и горячей воды. В квартирах холодно, многие жители болеют, а части семей пришлось снять другие квартиры. УК обещала заменить котел отопления, но в обещанный срок этого не произошло.

«Котел, за счет которого подается горячая вода и отопление, не работает. Неоднократно его чинили, и в августе было понятно всем, в том числе и УК, что он вот-вот выйдет из строя. В итоге так и случилось. В квартирах нет ни горячей воды, ни отопления. Сейчас там холодно в помещении, народ мерзнет, на прошлой неделе встречались с представителями УК, с заместителем главного инженера. Нам сообщили, что котел заказали, через две недели он будет. Мы подписали соглашение, что не против увеличить размер оплаты за квадратный метр по теплу. Время прошло, мы ждали, что подадут тепло, а ничего нет. По факту, звоним в УК Маяк, жалуемся, а вот когда пришли на собрание, сказали, что нет ни одного заявления от жителей по этому поводу. У соседей всех глаза на лоб», — рассказала Светлана Азарова, родной брат которой живет в доме.





Другие жители говорят, что не понимают, как УК получила одобрение на начало отопительного сезона — поломка котла была предсказуема, проблемы начались еще весной.





«УК отчиталась во всех инстанциях, что дом готов к отопительному сезону, но по факту электрический котел не работал с апреля месяца, "горячая" вода текла еле теплой. Сейчас очень страшно, что ударит мороз. Обогреватели в квартирах уже не спасают. Жильцы болеют, кто может, перебираются в другое жилье. Но такая возможность есть не у всех», — рассказала другая жительница дома.





В управляющей компании прокомментировать ситуацию нашему корреспонденту отказались.









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