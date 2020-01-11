Жители Читы попросили Минприроды РФ защитить их от «экологической катастрофы»

Нам не видать газификации Забайкальского края, думаю, никогда, тем не менее в наших силах заявить о себе как о людях в сложной экономической ситуации и экологической катастрофе, — пишет автор петиции Александр Мисюркеев. — В городе много кочегарок, частного сектора, ТЭЦ, автомобильного транспорта. Чита находится в яме и практически не продувается.