Жители Читы попросили Минприроды РФ защитить их от «экологической катастрофы»
Жители Читы попросили Минприроды РФ защитить их от «экологической катастрофы», сообщает «Тайга.инфо». Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org 6 января, ее подписали более 5 тысяч человек.
Нам не видать газификации Забайкальского края, думаю, никогда, тем не менее в наших силах заявить о себе как о людях в сложной экономической ситуации и экологической катастрофе, — пишет автор петиции Александр Мисюркеев. — В городе много кочегарок, частного сектора, ТЭЦ, автомобильного транспорта. Чита находится в яме и практически не продувается.
28 декабря 2019 года читинцы пытались привлечь внимание к проблеме смога с помощью флешмоба. Несколько жителей города в противогазах и черных масках сфотографировались на фоне города в дыму. В руках участники акции держали плакаты с хештегами «#СпасиЧитуОтДыма» и «#ГазВЗабайкалье».
Метеорологи постоянно фиксируют повышение вредных веществ в Чите из-за выхлопных газов автомобилей и работы промышленных предприятий. В конце декабря 2019 года смог накрыл город на несколько дней, синоптики объявляли режим неблагоприятных метеоусловий.
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