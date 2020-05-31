Жители более 50 улиц в Томске останутся без холодной воды на день

В микрорайоне Каштак жители более 50 улиц останутся без холодной воды на день из-за ремонта на водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба «Томскводоканала».
Холодную воду отключат на улицах 79-й Гвардейской Дивизии, Карла Ильмера, Балагурной, Барнаульской, Бийской, Ватутина, Вилюйской, Говорова, Интернационалистов, Кошурникова, Макарова, Мостовой, Ференца Мюнниха, Дальне-Ключевской и на проспекте Мира.
Без холодной воды останутся жители домов в переулках Морской, Ново-Чулымский, 2-й Северо-Каштачный, Таймырский, Урожайный.
Полный список адресов доступен по ссылке.
«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно.
ПОДДЕРЖИ ТВ2!