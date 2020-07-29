Жители Бакчарского района жалуются на незаконную рубку кедра

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Жители поселка Плотниково Бакчарского района пожаловались на сплошную вырубку кедрача. Они рассказали, около их поселка ведется санитарная рубка кедра. Однако, как считают жители, лесорубы пилят вместе с сухостоем и здоровый лес.

Как рассказали местные жители вырубки ведутся с 25 июля. Однажды они пытались попасть на участок и проверить, как и что пилит деревья. Водитель грузовика, на котором вывозятся деревья, стал им кричать, чтобы они не снимали, и начал угрожать избиением.



Он добавил, что местные жители очень недовольны нарушениями санитарной вырубки леса и планируют обратиться во все надзорные органы с просьбой провести проверку.