Жители Бакчарского района жалуются на незаконную рубку кедра

Жители поселка Плотниково Бакчарского района пожаловались на сплошную вырубку кедрача. Они рассказали, около их поселка ведется санитарная рубка кедра. Однако, как считают жители, лесорубы пилят вместе с сухостоем и здоровый лес.
Как рассказали местные жители вырубки ведутся с 25 июля. Однажды они пытались попасть на участок и проверить, как и что пилит деревья. Водитель грузовика, на котором вывозятся деревья, стал им кричать, чтобы они не снимали, и начал угрожать избиением.
Он добавил, что местные жители очень недовольны нарушениями санитарной вырубки леса и планируют обратиться во все надзорные органы с просьбой провести проверку.
В областном департаменте лесного хозяйства ТВ2 сообщили, что с рубкой леса около поселка Плотниково уже разбираются.
«Это обращение уже передано в отдел охраны и защиты лесного фонда. Специалисты устанавливают участок и какие санитарные мероприятия на данном участке ведутся».
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