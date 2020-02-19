Жители Академгородка и «Науки» высказались против многоэтажной застройки у себя под боком

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UPD 18:15: По итогам очных публичных слушаний 344 человека проголосовали ПРОТИВ, 18 человек — ЗА, 2 воздержались.

Более 300 томичей пришло сегодня в администрацию Советского района, чтобы проголосовать против внесения изменений в зону О-4 (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ЗОНА) и разрешения многоэтажного строительства на территории рядом с микрорайоном «Наука» и Академгородком. Перед началом слушаний глава Советского района Оксана Рубцова извинилась перед собравшимися за то, что помещение для слушаний не смогло вместить всех желающих. «Мы и раньше проводили публичные слушания, но никогда к ним не проявляло интереса так много горожан», — отметила Рубцова.

Фото: Виктория Мучник

Люди, которые не смогли попасть в зал, смотрели прямые трансляции публичных слушаний на телефонах в коридоре и на лестнице.

Фото: Виктория Мучник

Фото: Виктория Мучник

Председатель комитета градостроительства департамента архитектуры администрации Томска Анастасия Караваева сообщила собравшимся, что они зря устроили такое столпотворение, потому что публичные слушания по закону проходят в течение двух месяцев и все это время можно приходить в администрацию Советского района и оставлять свои пожелание. «Мы сделали все возможное, чтобы каждый житель Томска мог высказать свое мнение любым удобным для него путем», — отметила Караваева.

Чиновница пояснила, что на самих публичных слушаниях не вносятся никакие изменения вида использования земли. «По существу вносятся изменения по предложению застройщика в перечень условно-разрешенных видов использования двух видов застройки. Это тип застройки жилой — от индивидуальной до многоэтажной. Также вносятся объекты социального назначения, — подчеркнула Караваева. — Для получения разрешения застройщик должен предоставить проекты и визуализацию, обосновывать доводы».

На момент начала очных публичных слушаний свои пожелания в администрации Советского района оставили более 500 человек. Среди них было немало и сотрудников ТДСК, о чем свидетельствуют многочисленные фото в соцсетях.

Фото: соцсети

«Люди из микрорайона Наука организовались через соцсети, провели специальные собрания. Так же могут поступить и другие люди. Мы же слушаем мнение не только ТОС «Наука», мы же слушаем мнение всех жителей города. Я не буду отрицать, что работники компании захотели высказать свое мнение и приехали», — рассказал ТВ2 депутат от Академического округа и глава «ТОМ-ДОМ ТДСК» Виктор Носов.

Большинство выступающих на публичных слушаниях были возмущены, что никакой информации в СМИ о планах мэрии изменить зону О-4 посредством расширения перечня видов разрешенного использования застройки, в том числе и строительства многоэтажных домов, не было. Глава района Оксана Рубцова не согласилась с претензией горожан и отметила, что данная информация была во многих СМИ, а именно: «в официальном сборнике официальных документов и на сайте администрации Томска». Кроме того, Рубцова отметила, что, судя по количеству народа, которое собралось в администрации Советского района, информации о публичных слушаниях было достаточно. Эта реплика чиновницы вызвала дружный смех в зале.

Фото: Виктория Мучник

Ранее глава ТДСК Александр Шпетер рассказал о том что его компания приобрела участок земли в 35 га рядом с ТВЗ. «Зона не совсем подходит для того, чтобы ее можно было застраивать. Мы не собираемся делать ничего незаконного. Сегодня только изучаем, что можно строить, а что нет. Но очевидно, что если и будем строить, то будем исходить из интересов людей», — прокомментировал ситуацию Шпетер.

По итогам очных публичных слушаний большинство участников высказались против изменения зоны застройки. Однако особого значения это не имеет. Публичные слушания имеют лишь РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. Поэтому учитывать мнение томичей или нет — это на усмотрение Думы города Томска и мэрии.