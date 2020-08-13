Жителей Томской области просят помочь в поисках пропавшего в Парабели рыбака

В редакцию ТВ2 обратилась Мария Голещихина. Она рассказала, что ее брат Владимир Голещихин, житель Парабели, пропал на реке Кеть в ночь с 7 на 8 августа. Вместе с друзьями он поехал рыбачить. Его друзья вернулись, а он нет. Были организованы поиски, но они пока не принесли результата.

«Брат с друзьями поехали на рыбалку 7 августа на Обь, недалеко от Парабели. Потом двое поплыли вверх по реке, брат с ними ехать отказался. Остался в рыбацкой избушке. Когда через три часа вернулись, брата уже на этом месте не было. Они его поискали, не нашли и поехали домой, так как уже ночь была. Утром, 8 августа, поиски продолжили, но опять не нашли», — рассказывает Мария Голещихина.





Мария добавила, что позже возле избушки были обнаружены следы костра, который ее брат пытался разжечь, и следы. Поисковая группа оставила на месте еду в надежде, что Владимир вернется, но еда осталась нетронутой. Местность, где пропал мужчина, очень сложная для ориентирования без карты и компаса.





В администрации Парабельского района ТВ2 рассказали, что главная проблема в том, что район поиска Владимира Голещихина пока не определен. И очень нужны волонтеры.