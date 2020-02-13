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13 февраля,
2020
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Жителей приглашают на встречу с экс-томичкой, снявшей фильм с Хабенским и Мироновым

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

Томичей приглашают на творческую встречу с известным режиссером и сценаристом Аленой Званцовой — автором фильма  «Небесный суд» с Константином Хабенским в главной роли. 

Жителей приглашают на встречу с экс-томичкой, снявшей фильм с Хабенским и Мироновым

Алена Званцова родилась в Томске. До 16 лет проживала в Северске. Сейчас за плечами режиссёра и сценариста такие известные проекты, как сериал «Оттепель» с Евгением Цыгановым, «Частица Вселенной» с Викторией Исаковой , фильмы «Небесный суд» с Константином Хабенским, «Норвег» с Евгением Мироновым и другие. 


Алена посетит Томск впервые за спустя более, чем 30 лет после переезда в Москву. Встреча состоится в рамках томского кинопроекта CAST, направленного на развитие регионального кинематографа. 


В четверг, 27 февраля в 18.30 в концертном зале ТГУ пройдет бесплатный показ фильма «Небесный суд». После сеанса томичи смогут задать свои вопросы, а также сфотографироваться и взять автограф. 
 
Программа творческой встречи: 
18.30 — Показ художественного фильма «Небесный суд» 
20.00 — Общение с режиссером в формате «Вопрос-Ответ». 


В центре фильма «Небесный суд» прокурор Андрей и адвокат Вениамин. Они друзья, которых объединяет многое, но работа то и дело ставит их на разные стороны баррикад. Особенность их положения в том, что судебные процессы, в которых они участвуют, происходят не в земной жизни, а в загробной. Они – участники Небесного Суда, решающего, куда направить душу человека после смерти, в Рай или в Ад. В одно из дел неожиданно вмешиваются личные интересы Андрея: на скамью подсудимых попадает человек, сделавший предложение его вдове.

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