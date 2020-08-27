Житель Улан-Удэ нашел в огороде останки семьи, умершей 7 тысяч лет назад

Житель поселка Зеленхоз в Улан-Удэ нашел у себя в огороде останки семьи, умершей 7 тысяч лет назад. В захоронении лежали скелеты двух взрослых и одного ребенка, датировали кости ученые Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской Академии Наук (СО РАН).
По словам историка, эта могила — памятник эпохи неолита. Коновалов не исключает, что в будущем на месте находки могут обнаружить целый могильник. Если ученые найдут могильник, он дополнит ранее найденные в пригороде Улан-Удэ захоронения.
Коллега Коновалова Наталья Цыденова отмечает, что возраст останков определен предварительно, отчасти по аналогии с другими памятниками неолита в Бурятии.
«Захоронения произведены, безусловно, по обряду. Однако скорченность костяков взрослых или подогнутость их ног можно объяснить просто — возможностью сократить площадь, объем ямы, которую надо было выкопать, — считает Цыденова. — Подобные позы встречены и в других захоронениях, и не только неолитических. Существует предположение, что такая поза имитирует положение эмбриона в утробе матери и может означать символическое перерождение. Но в данном случае эта идея кажется неподходящей».
Сейчас раскопки завершены, останки находятся в лаборатории РАН. Ученые уточняют их возраст, определяют расовый тип, пол и зондируют участки вблизи захоронения.
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