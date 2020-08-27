Житель Улан-Удэ нашел в огороде останки семьи, умершей 7 тысяч лет назад

Житель поселка Зеленхоз в Улан-Удэ нашел у себя в огороде останки семьи, умершей 7 тысяч лет назад. В захоронении лежали скелеты двух взрослых и одного ребенка, датировали кости ученые Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской Академии Наук (СО РАН).

Погребение относится к разряду коллективных. Там захоронены три человека: двое взрослых и ребенок, — цитирует журнал «Наука в Сибири» доктора исторических наук Прокопия Коновалова. — Взрослые лежат на боку с подогнутыми ногами, ребенок между ними на спине, но лицо его повернуто в ту же сторону, что и лица взрослых. Половозрастные характеристики пока не определены, палеоантропологические анализы еще предстоит выполнить. На черепе одного из людей находилось каменное кольцо белого цвета. На запястьях обеих рук этого же человека зафиксированы элементы браслетов, выполненных из раковин. Возле крестца второго взрослого индивида обнаружены три микропластины из халцедона, а возле его левой руки — фрагмент костяного игольника. В ногах этого же человека лежит плоский камень.

По словам историка, эта могила — памятник эпохи неолита. Коновалов не исключает, что в будущем на месте находки могут обнаружить целый могильник. Если ученые найдут могильник, он дополнит ранее найденные в пригороде Улан-Удэ захоронения.





Коллега Коновалова Наталья Цыденова отмечает, что возраст останков определен предварительно, отчасти по аналогии с другими памятниками неолита в Бурятии.

«Захоронения произведены, безусловно, по обряду. Однако скорченность костяков взрослых или подогнутость их ног можно объяснить просто — возможностью сократить площадь, объем ямы, которую надо было выкопать, — считает Цыденова. — Подобные позы встречены и в других захоронениях, и не только неолитических. Существует предположение, что такая поза имитирует положение эмбриона в утробе матери и может означать символическое перерождение. Но в данном случае эта идея кажется неподходящей».





Сейчас раскопки завершены, останки находятся в лаборатории РАН. Ученые уточняют их возраст, определяют расовый тип, пол и зондируют участки вблизи захоронения.





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